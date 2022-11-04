"Убрать" гражданских: путин сделал неоднозначное заявление насчет Херсона

путин считает, что гражданское население Херсона не должно страдать от обстрелов

Президент рф владимир путин заявил, что нужно вывезти гражданское население из Херсона, который уже в ближайшее время ВСУ могут вернуть в состав Украины.

Сегодня, 4 ноября, во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в рф, путин пообщался с волонтерами и сделал заявление о том, что гражданские люди в Херсоне не должны страдать от обстрелов. Об этом сообщает Пул N3.

"Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями", — заявил путин.

Напомним, что военный эксперт Алексендра Коваленко сообщал, что ВСУ могут освободить все правобережье Херсонщины и весь Херсон от российских оккупантов.

Также "Телеграф" писал о том, что со здания администрации в Херсоне сняли российских флаг. Не исключено, что российские захватчики планируют полное отступление из областного центра. В Сети появились фото сразу после того, как флаг оккупантов исчез со здания.