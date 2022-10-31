Эксперт рассказал, какие города ВСУ освободят следующими

План освобождения может измениться — как очередь населенных пунктов, так и время их деоккупации

На фоне приближающейся зимы продвижение Вооруженных сил Украины определенным образом замедлилось, но не следует рассчитывать, что в этом году это все. Украинские войска еще пойдут вперед и освободят новые населенные пункты в ближайшее время.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, ВСУ смогут освободить практически все правобережье Херсонщины, в том числе и город Херсон, но этого нужно дождаться.

"Я сейчас вижу как минимум две локации, которые в ближайшее время могут быть освобождены: это локация Берислав — Казацкий и локация Снигиревки. А какая из них будет освобождена, или комбинировано обе сразу — это уже другой вопрос. Аналогично и когда, поскольку формирование условий для освобождения тоже играют очень важное значение. Но то, что освобождение как таковое будет происходить поэтапно, это факт", — отметил он.

Берислав на карте Украины

Снигиревка на карте Украины

Как сообщал "Телеграф" ранее, военный эксперт Андрей Рыженко рассказал, что ВСУ вероятно не собираются освобождать Херсон из-за уличных боев. Это может повлечь за собой большое количество потерь среди мирного населения и военных.