Войска рф в ловушке в Херсоне, но продвижение ВСУ замедлилось: Резников рассказал про ситуацию на фронте

Оставаться в Херсоне — риск для россиян

Российские военные продолжают совершать маневры в Херсонской области — то отводя часть сил на восточный берег, то укрепляя линию обороны и готовясь к боям в Херсоне. Этом может быть частью кампании минимизации последствий для российского руководства в случае, если из Херсона им придется бежать.

Но побег не удастся, считает министр обороны Украины Алексей Резников. В интервью Fox News он сказал, что оккупанты на правом, западном берегу Днепра оказались в ловушке в Херсоне — ВСУ контролируют все мосты. Уличные бои в Херсоне он назвал "не оптимальным" вариантом для оккупантов. "Для них рискованно оставаться в Херсоне, потому что потом они не смогут сбежать, как это сделали в Изюме", — добавил Резников.

Также глава МО отметил, что продвижение ВСУ в Херсонской области замедлилось в последнее время. Виной этому не российские линии обороны, а погодные причины — идут дожди. Резников сообщил, что Украина использует тактику деоккупации "километр за километром".

То, что с началом дождей все усложнится ранее прогнозировал глава ГУР Кирилл Буданов. Из-за погоды тяжело использовать колесную технику. Зимой ситуация радикально не изменится. Как ранее сообщал "Телеграф", кроме непосредственно работы на поле боя, украинские военные в борьбе с россией применят тактику "коррозии" — такое мнение высказал австралийский генерал в отставке. Это включает в себя и информационные кампании, и борьбу с российской логистикой.