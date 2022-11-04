Рада приняла закон о бронировании мобилизованных: о ком речь
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Бронирование военнообязанных — это отсрочка от призыва для тех, кто выполняет работу в критически важных органах и предприятиях
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №7687 о бронировании военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.
В целом "за" проголосовали 290 народных депутатов Украины. Об этом в своем Telegram-канале пишет народный депутат Ярослав Железняк. Также он рассказал о двух ключевых новациях, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования.
Первая — предоставление полномочий Правительства на разработку нового порядка бронирования. Этот порядок должен включать критерии отнесения предприятий к критическим.
Вторая — возможность проведения бронирования без выполнения мобилизационных задач для предприятий, которые являются критически важными для
В законе указано, что бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:
- В органах госвласти, госорганов, органах местного самоуправления, в случае, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;
- На предприятиях, учреждениях и организациях, которым доказаны мобилизационные задания или заказы, в случае когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач;
- На предприятиях, в учреждениях и организациях, удовлетворяющих потребности ВСУ и других военных формирований;
- На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.
Напомним, что некоторые категории украинцев не попадают под призыв во время всеобщей мобилизации в Украине.
Также "Телеграф" сообщал, что юрист Ростислав Нобельский объяснил, как и где украинцам могут вручать повестки.