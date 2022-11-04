Рада приняла закон о бронировании мобилизованных: о ком речь

Бронирование военнообязанных — это отсрочка от призыва для тех, кто выполняет работу в критически важных органах и предприятиях

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №7687 о бронировании военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

В целом "за" проголосовали 290 народных депутатов Украины. Об этом в своем Telegram-канале пишет народный депутат Ярослав Железняк. Также он рассказал о двух ключевых новациях, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования.

Первая — предоставление полномочий Правительства на разработку нового порядка бронирования. Этот порядок должен включать критерии отнесения предприятий к критическим.

Вторая — возможность проведения бронирования без выполнения мобилизационных задач для предприятий, которые являются критически важными для

В законе указано, что бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:

В органах госвласти, госорганов, органах местного самоуправления, в случае, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

На предприятиях, учреждениях и организациях, которым доказаны мобилизационные задания или заказы, в случае когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач;

На предприятиях, в учреждениях и организациях, удовлетворяющих потребности ВСУ и других военных формирований;

На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Напомним, что некоторые категории украинцев не попадают под призыв во время всеобщей мобилизации в Украине.

Также "Телеграф" сообщал, что юрист Ростислав Нобельский объяснил, как и где украинцам могут вручать повестки.