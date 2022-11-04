Рада ухвалила закон про бронювання мобілізованих: про кого мова

Бронювання військовозобов’язаних — це відстрочка від призову для тих, хто виконує роботу в критично важливих органах та підприємствах

Верховна Рада України ухвалила загалом законопроект №7687 про бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Загалом "за" проголосували 290 народних депутатів України. Про це у своєму Telegram-каналі пише нардеп Ярослав Железняк. Також він розповів про дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання.

Перша – надання повноважень Уряду на розробку нового порядку бронювання. Цей порядок має включати критерії віднесення підприємств до критичних.

Друга — можливість проведення бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, що є критично важливими для

У законі зазначено, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

В органах держвлади, держорганів, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів у особливий період;

На підприємствах, установах та організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання чи замовлення, у разі коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань;

На підприємствах, в установах та організаціях, що задовольняють потреби ЗСУ та інших військових формувань;

На підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Нагадаємо, що деякі категорії українців не підпадають під заклик під час загальної мобілізації в Україні.

Також "Телеграф" повідомляв, що юрист Ростислав Нобельський пояснив, як і де українцям можуть вручати повістки.