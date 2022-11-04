путин узаконил мобилизацию российских зэков и сделал ряд новых заявлений

В России используют какую-либо человеческую силу в захватнической войне.

Президент российской федерации владимир путин, еще недавно заявивший об успешном завершении "частичной" мобилизации, подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. Тем же законом определены исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА-Новости". Как отмечается, этот закон позволяет проходить им альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. Кроме того, российский диктатор заявил, что в общей сложности было мобилизовано 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже выполняют боевые задания.

"Поток добровольцев в Вооруженные силы российской федерации не прекращается, так что количество мобилизованных уже превысило 300 тысяч", — пояснил он.

Закон путина относительно новой категории мобилизованных

К тому же раньше, чтобы пополнить личный состав армии россии, уже давно заключенных вербовали в ППК "Вагнер". Случаи такого случались даже до объявления "частичной" мобилизации — теперь же российский диктатор официально закрепил такую практику.

Как сообщал "Телеграф", российское военное командование опрокинуло в горячие точки Донбасса сотни новых мобилизованных — теперь это бывшие заключенные.