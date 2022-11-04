медведев опубликовал очень странный пост: про Сатану, Люцифера и сакральную мощь

медведев уверяет, что рф сейчас противостоит "части умирающего мира", проявляя "сакральную мощь"

Замглавы Совфеда россии дмитрий медведев, недавно запугивавший Украину ядерным оружием, выдал очередную мракобесную речь — на этот раз в честь Дня народного единства, что отмечается в рф 4 ноября. По его мнению, сейчас россия сражается с мировым злом, которое представлено "умирающим Западом", а также "безумными нацистами-наркоманами". Помимо прочего медведев подвязал к своему "поздравлению" еще и риторику о сатанистах, а также вспомнил о Люцифере.

Все это "добро" он выставил на всеобщее обозрение в личном Telegram-канале, передает "Телеграф". Отметим, что российский политик в национальный праздник вновь попытался оправдать агрессию своей страны против Украины. Он заявил, что рф "борется за свою священную землю и тысячелетнюю историю".

Вся речь дмитрия медведева состоит из весьма пространственных фраз, щедро приправленных художественными оборотами. Описывая мифического врага, против которого якобы и выступила россия, экс-президент россии не жалеет привычных для кремлевской пропаганды оборотов.

"Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной", — среди прочего заявил он.

По словам медведева, российской агрессии якобы ждали многие страны, которые — цитируем — "изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром". Также он пообещал, что мировой порядок обязательно должен разрушиться, что, видимо, подразумевает надежды Москвы на очередное провозглашение своей гегемонии.

Среди прочего также дмитрий медведев также вновь намекнул на возможность использования россией ядерного оружия, весьма литературно назвав это возможностью рф "отправить всех врагов в геенну огненную".

"Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь", — среди прочего написал политик.

Подобная пламенная речь не смогла пройти незамеченной пользователями сети. Интересно, что большинство людей отреагировали на высказывания медведева весьма предсказуемо — советами меньше употреблять алкогольные напитки и другие запрещенные вещества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что медведев отличился весьма агрессивным выпадом в сторону Израиля. Это также связано с военными действиями в Украине.

Помимо этого мы писали, каким образом американский изобретатель Илон Маск потроллил медведева после заявлений последнего в сторону экс-премьера Британии Лиз Трасс.