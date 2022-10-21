Илон Маск снова за Украину: глава SpaceX эффектно подколол медведева в сети

Миллиардер сначала похвалил Медведева, но решил добавить шутку

Последние заявления американского бизнесмена Илона Маска насчет Украины хотя и были в последнее время довольно противоречивыми и вызвали скандалы, миллиардер не теряет свою привычку "троллить" российских чиновников в социальных сетях. На этот раз он похвалил дмитрия медведева за хорошую шутку, а затем передумал и намекнул ему на неудачи в войне в Украине.

Спор произошел традиционно для Маска в социальной сети Twitter. Как отмечается, заместитель председателя Совета Безопасности рф медведев написал на своей странице язвительную шутку в сторону премьер-министра Лиз Трасс, ушедшей в отставку после 45 дней на посту.

"Прощай, Лиз Трасс, поздравление латуку", — написал чиновник со ссылкой на известную британскую шутку о том, продержится ли Трасс на своей должности дольше, чем испортится салат-латук.

На это Илон Маск ответил ему, что это довольно хороший троллинг, а позже добавил вопрос о том, как обстоят дела в Бахмуте, украинском городе Донецкой области, который армия россии уже несколько месяцев пытается безуспешно захватить.

Ответы Маска на шутку медведева

Как сообщал "Телеграф" ранее, в компании Илона Маска заявили, что больше не могут спонсировать Starlink для Украины, так как это вредит им.

Позже миллиардер таки передумал и снова заявил, что будет продолжать обеспечивать спутниковую связь Starlink, даже несмотря на значительные затраты для SpaceX.