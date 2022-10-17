медведев решил запугать Израиль из-за помощи Украине

В россии решили запугать Израиль

Бывший российский президент, а ныне заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев выступил с очередной угрозой в сторону Израиля, заявив, что решение о предоставлении этой страной военной помощи Украине разрушит абсолютно все отношения с россией.

Соответствующую информацию в понедельник, 17 октября, путинский приспешник обнародовал на своей Telegram-странице, подчеркнув, что Израиль делает крайне опрометчивый шаг, помогая Украине.

"Израиль вроде бы собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", — написал он.

Кроме того, медведев добавил, что если же это государство все же начнет поставки оружия Украине, то тогда ему пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями.

Стоит напомнить, что Израиль взорвался обещаниями о предоставлении украинцам военной помощи накануне после того, как Иран заявил о решении передать россии мощные баллистические ракеты для ударов по Украине.

Ранее "Телеграф" также сообщал, почему по мнению посла Израиль все еще удерживает нейтральную позицию и не отправляет Украине столь важное для нее вооружение, чтобы противостоять российскому агрессору.