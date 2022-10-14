По мнению журналиста Айдера Муждабаева, в Израиле точно знают, где находятся заводы по производству иранских дронов

В октябре участились сообщения об атаках Украины дронами Shahed-136, проданными Ираном россиянам. Институт изучения войны (ISW) даже сообщил, что представители страны-агрессора, похоже, перебросили на оккупированные территории Украины иранских военнослужащих, чтобы те научили представителей армии рф пользоваться данными дронами. Известно также, что россияне маркируют иранские БПЛА как "М214 Герань", пытаясь скрыть факт покупки беспилотников у Ирана.

Кейс Ирана, который постоянно угрожает Израилю уничтожением, должен, по идее, беспокоить израильтян. Террор – это государственная политика иранской верхушки, которая уже всех думающих людей изгнала из страны или убила. Террористический режим, как и в рф.

И сейчас иранцы продают россиянам дроны Shahed-136. Есть данные, что речь идет о 2,4 тысячи аппаратов. Это очень много. Где-то их ведь производят. У меня тут есть большие вопросы к Израилю, который пристально отслеживает ядерную программу иранцев. И который точно знает об этих дронах.

Если бы Израиль думал о своей стратегической безопасности, заводы по производству иранских дронов были бы уже им уничтожены. Потому что от этих Shahed-136 недалеко до более серьезных носителей, которые могут нести, допустим, ядерные заряды. И ими тот же Иран или его сателлиты могут угрожать Израилю. Да, там мощная система ПВО, которая справляется с множеством ракетных ударов. Но если давать Ирану прогрессировать в производстве вооружений, если давать Тегерану укреплять сотрудничество с Москвой, – это стратегически плохо не только для Украины, которая сейчас страдает от этого иранско-русского снюхивания. Это плохо и для самого Израиля, который старается отстраниться от российско-украинской войны.

Если бы в Израиле была стратегически мыслящая власть, она бы отдала приказ о нанесении ударов по всем точкам, где гипотетически могут изготовляться иранские дроны или составляющие к ним. Это была бы и помощь Украине, и помощь самому Израилю.

Потому что если Иран поставит производство дронов на поток, десятками тысяч, разных модификаций, – что помешает ему завезти их в контролируемую рф часть Сирии, передать палестинцам и так далее? Со всеми вытекающими для Израиля последствиями.

Израиль не раз наносил удары по Ирану, когда считал это необходимым – в целях своей национальной безопасности. Нынешняя ситуация требует именно такого подхода. Сидеть в стороне и ждать, когда волна иранских дронов накроет и Израиль – безответственно и недальновидно.