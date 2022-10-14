На думку журналіста Айдера Муждабаєва, в Ізраїлі точно знають, де знаходяться заводи з виробництва іранських дронів

У жовтні почастішали повідомлення про атаки України дронами Shahed-136, проданими Іраном росіянам. Інститут вивчення війни (ISW) навіть повідомив, що представники країни-агресора, схоже, перекинули на окуповані території України іранських військовослужбовців, щоб ті навчили представників армії росії користуватися цими дронами. Відомо також, що росіяни маркують іранські БПЛА як "М214 Герань", намагаючись приховати факт купівлі безпілотників у Ірану.

Кейс Ірану, який постійно загрожує Ізраїлю знищенням, має, за ідеєю, турбувати ізраїльтян. Терор – це державна політика іранської верхівки, яка вже всіх людей, що думають, вигнала з країни або вбила. Терористичний режим, як і в росії.

І зараз іранці продають росіянам дрони Shahed-136. Є дані, що йдеться про 2,4 тисячі апаратів. Це дуже багато. Десь їх виробляють. Я маю тут великі запитання до Ізраїлю, який уважно відстежує ядерну програму іранців. І який точно знає про ці дрони.

Якби Ізраїль думав про свою стратегічну безпеку, заводи з виробництва іранських дронів були б вже знищені. Тому що від цих Shahed-136 недалеко до серйозніших носіїв, які можуть нести, припустимо, ядерні заряди. І ними той самий Іран чи його сателіти можуть загрожувати Ізраїлю. Так, там потужна система ППО, яка справляється з безліччю ракетних ударів. Але якщо давати Ірану прогресувати у виробництві озброєнь, якщо давати Тегерану зміцнювати співпрацю з Москвою, – це стратегічно погано не лише для України, яка зараз страждає від цього ірансько-російського знюхування. Це погано і для самого Ізраїлю, який намагається усунутись від російсько-української війни.

Якби в Ізраїлі була влада, що стратегічно мислить, вона б віддала наказ про завдання ударів по всіх точках, де гіпотетично можуть виготовлятися іранські дрони або складові до них. Це була б і допомога Україні, і допомога самому Ізраїлю.

Бо якщо Іран поставить виробництво дронів на потік, десятками тисяч, різних модифікацій – що завадить йому завезти їх до контрольованої рф частини Сирії, передати палестинцям тощо? З усіма наслідками, що випливають, для Ізраїлю.

Ізраїль не раз завдав ударів по Ірану, коли вважав це за необхідне – з метою своєї національної безпеки. Нинішня ситуація потребує саме такого підходу. Сидіти осторонь і чекати, коли хвиля іранських дронів накриє й Ізраїль – безвідповідально та недалекоглядно.