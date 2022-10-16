В Израиле требуют выделить военную помощь Украине: что случилось

Израиль отреагировал на информацию о поставках иранских ракет в россию

После того как в СМИ появилась информация о том, что Иран намерен передать россии баллистические ракеты, в Израиле прозвучали громкие заявления о выделении военной помощи Украине.

Как сообщил министр по делам диаспоры Нахман Шай, теперь у Израиля не должно оставаться никаких сомнений о том, чью сторону он должен занять в этой войне.

"Сегодня утром стало известно, что Иран передает россии баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте", — написал Шай.

По словам министра, Украина должна получить такую же военную помощь, какую она получает от США и НАТО.

Как сообщалось ранее, источники издания The Washington Post 16 октября обнародовали информацию, что Иран тайно согласился передать россии баллистические ракеты двух типов, которые предназначены для нанесения ударов на расстоянии до 300 и от 300 до 700 км.

Кроме того накануне сообщалось о том, что россия хочет закупить у Ирана БПЛА-камикадзе Arash 2. Считается, что эти беспилотники более мощные, чем уже известные украинцам "шахеды".

Стоит отметить, что официальный Тегеран заявляет, что держит нейтралитет в войне и не поставляет оружия Москве.