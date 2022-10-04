Есть красные линии: посол объяснил, почему Израиль не усиливает помощь Украине

Прежде всего официальный Иерусалим пытается обеспечить внутри собственной страны

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский уверен, что излишняя критика израильтян, которые якобы не помогают нашей стране во время войны, крайне несправедлива. По мнению дипломата, его Родина делает все возможное, чтобы поддержать украинцев в непростые времена, при этом пытаясь не переходить лишний "красные линии".

О том, что это за линии и какую помощь Украина таки получает от официального Иерусалим, Бродский рассказал в интервью "РБК-Украина". Среди прочего он подчеркнул, что Израиль пытается заботиться об интересах собственной безопасности, и лишь потом обращает внимание на внешние конфликты.

Как объясняет Михаэль Бродский, его сильно задело высказывание президента Владимира Зеленского о "нулевой" военной помощи Израиля Украине. При этом именно израильтяне предлагают множество гуманитарных проектов, активно принимают переселенцев и организовывают медицинскую поддержку украинских граждан — как физическую, так и психологическую.

"Израиль активно помогает Украине, но не переходя красные линии, — подчеркивает дипломат. — Эти красные линии связаны с очень сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль, по сути, сидит на вершине пороховой бочки. Ближний Восток – это пороховая бочка. В любой момент может произойти теракт, в любой момент регион может скатиться к предвоенной или военной ситуации. Поэтому Израилю нужно очень осторожно действовать и учитывать, прежде всего, интересы собственной безопасности. И это то, что мы делаем".

Также, по словам Бродского, в плане гуманитарной поддержки Израиль всецело разделяет позицию коллективного Запада. С конкретно военной помощью здесь чуть сложнее — все те же "красные линии".

Помимо этого посол подчеркнул, что Израиль не помогает россии обходить европейские и американские санкции. Отсутствие своих же экономических ограничений для россиян Бродский объясняет тем, что в израильском законодательстве нет механизмов, которые бы предусматривали одностороннее введение санкций против любой из стран мира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что невзирая на все проблемы и красные линии, Украина может получить от Израиля новенькие системы противовоздушной обороны. Одним из главных преимуществ является то, что они хорошо отслеживают иранские беспилотники.