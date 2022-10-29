Опаснее российских: Буданов рассказал, когда оккупанты начнут применять иранские ракеты против Украины
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В Украине надеются на предоставление союзниками систем ПВО для борьбы с новой угрозой
Иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar могут вскоре появиться на вооружении россии и это является серьезной угрозой.
Как рассказал в интервью The Drive руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, применение этих ракет возможно уже в следующем месяце.
При этом по словам Буданова, иранские ракеты представляют серьезную угрозу, поскольку в отличие от российских моделей обладают высокой точностью и высокой скоростью. Кроме того, их характеристики были проверены в боях.
"Мы можем рассчитывать только на блестящую работу наших войск ПВО. И надеемся, что наши союзники предоставят нам больше этих систем ПВО для обеспечения прикрытия", — добавил он.
Как сообщалось ранее, информация о том, что Иран намерен передать россии баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar появилась в средине октября. Обе эти модели представляют собой ракеты класса "земля-земля" с дальностью поражения в 300 и 700 километров соответственно.
"Телеграф" поговорил с руководителем военного отдела фонда "Вернись живым" Андреем Рымаруком и узнал, что известно об этих ракетах, где они применялись и к чему стоит готовиться украинцам.