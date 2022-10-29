Придется выложить 40 трлн долларов: эксперт объяснил, почему в Иране "истерически" реагируют на скандал с "шахедами"

Ирану придется выбирать между деньгами от продажи "мопедов" и новыми санкциями

Военный эксперт, полковник в отставке Роман Свитан, оценивший перспективы удара украинских дронов по москве, пояснил еще один аспект, связанный с беспилотниками – но теперь уже иранскими.

В рамках проекта "Орестократія" он поделился размышлениями о том, что решение о продаже рф "мопедов" (как сейчас принято называть эти дроны за характерный звук во время полета), принимало, скорее всего, религиозное руководство страны.

А международный скандал ударил по светским властям.

"У них есть светская власть – президент, парламент, определенные выборные должности, есть духовная власть – муллы, и есть КСИР, Корпус стражей исламской революции. Именно КСИР управляет производством и распространением такого рода вооружения, именно он передавал эти дроны, судя по доступной информации", — считает Роман Свитан.

И хоте передавались беспилотники, скорее всего, не в готовом виде, а в качестве составляющих для крупноузловой сборки уже в рф, все прекрасно понимают, что это никакая не "герань", это именно "шахед-136".

Фрагмент передачи "Орестократія"

И если будет доказано (а это достаточно легко сделать), что это именно иранские дроны, то последуют санкции в виде отмены "ядерной сделки", и Иран потеряет возможность продавать свою нефть и получать валюту.

"В Иране прекрасно понимают, особенно те люди, которые отвечают за финансы, что после нашей победы им будут выставлены определенные финансовые условия и финансовые требования. Например, около миллиона долларов на каждого украинца. 40 миллионов украинцев – это 40 триллионов долларов. Поэтому такая истерика", — пояснил эксперт.

Также Роман Свитан добавил, что иранцы берут большую часть комплектующих у Китая, а тот, в свою очередь, собирает элементную базу со всего мира. Поэтому санкционный удар может быть нанесен и по Китаю.

"Скорее всего, скандал ударит по Китаю, что прекратит движение из Китая в Иран определенных частей, остановит производство такого уровня вооружений в самом Иране. То есть здесь, скорее всего, будет нанесен двойной удар и по Ирану, и по Китаю, и это действительно может остановить движение ракет и беспилотников в россию, так как их просто не будет", — предполагает эксперт.

Напомним, ранее Роман Свитан оценил готовность НАТО обезопасить Украину от атаки ядерным оружием.