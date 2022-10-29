Доведеться викласти 40 трлн доларів: експерт пояснив, чому в Ірані "істерично" реагують на скандал із "шахедами"

Ірану доведеться обирати між грошима від продажу "мопедів" та новими санкціями

Військовий експерт, полковник у відставці Роман Світан, який оцінив перспективи удару українських дронів по москві, пояснив ще один аспект, пов’язаний із безпілотниками – але тепер уже іранськими.

У рамках проекту "Орестократія" він поділився роздумами про те, що рішення про продаж росії "мопедів" (як зараз прийнято називати ці дрони за характерний звук під час польоту), ухвалювало, швидше за все, релігійне керівництво країни.

А міжнародний скандал вдарив по світській владі.

"У них є світська влада – президент, парламент, певні виборні посади, є духовна влада – мулли, і є КСІР, Корпус вартових ісламської революції. Саме КСІР керує виробництвом та розповсюдженням такого роду озброєння, саме він передавав ці дрони, судячи з доступної інформації ", — вважає Роман Світан.

І хоча передавалися безпілотники, швидше за все, не в готовому вигляді, а як складові для великовузлового складання вже в росії, всі чудово розуміють, що це ніяка не "герань", це саме "шахед-136".

Фрагмент передачі "Орестократія"

І якщо буде доведено (а це досить легко зробити), що це саме іранські дрони, то будуть санкції у вигляді скасування "ядерної угоди", і Іран втратить можливість продавати свою нафту і отримувати валюту.

"В Ірані чудово розуміють, особливо ті люди, які відповідають за фінанси, що після нашої перемоги їм будуть виставлені певні фінансові умови та фінансові вимоги. Наприклад, близько мільйона доларів на кожного українця. 40 мільйонів українців – це 40 трильйонів доларів. Тому така істерика ", — пояснив експерт.

Також Роман Світан додав, що іранці беруть більшу частину комплектуючих у Китаю, а той у свою чергу збирає елементну базу з усього світу. Тому санкційний удар може бути завдано і по Китаю.

"Швидше за все, скандал вдарить по Китаю, що припинить рух з Китаю до Ірану певних частин, зупинить виробництво такого рівня озброєнь у самому Ірані. Тобто тут, швидше за все, буде завдано подвійного удару і по Ірану, і по Китаю, і це дійсно може зупинити рух ракет і безпілотників до росії, тому що їх просто не буде", — припускає експерт.

Нагадаємо, раніше Роман Світан оцінив готовність НАТО убезпечити Україну від атаки ядерною зброєю.