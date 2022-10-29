москве приготовиться: военный эксперт оценил возможность удара украинских дронов по столице рф

В ближайшее время ВСУ получат перспективную новинку от "Укроборонпрома"

В последние недели в москве помимо воплей о "грязной бомбе" начали срочно проверять состояние бомбоубежищ и переоборудовать под них паркинги, выгоняя оттуда автомобили.

Причину подобной "истерики" пояснил в рамках проекта "Орестократія" военный эксперт, полковник в отставке Роман Свитан.

Дело в том, что у разведки страны-агрессора появилась информация разведки о том, что у предполагаемого, с их точки зрения, противника, Украины, скоро должны появиться средства поражения с дальностью полета до 1 тысячи километров.

"То есть даже исходя из заявления нашего "Укроборонпрома", сейчас на выходе наши украинские беспилотники с дальностью 1000 км, зарядом в 75 кг. Такого уровня поражающий фактор уже опасен для любого мегаполиса", — поясняет военный эксперт.

А так как разведка подает эти данные в свои органы, в систему безопасности, и тот же Совбез начинает эти данные доносить до глав областей, до мэров городов. Они должны выполнять определенные действия.

При этом в ответ на вопрос о реальности того, что украинские дроны полетят на москву, Роман Свитан попытался отделаться шуткой.

"Уже сейчас в небе летают неопознанные и непризнанные летающие объекты, так называемые НЛО. Бомбят на глубину до 200 км прилегающие с Украиной территории. Скорее всего, инопланетяне, которые управляют этими летающими объектами, благоволят Украине, так как поражают военные объекты на территории России. А после того, как уже будет дальность действия до тысячи километров, естественно, эти аппараты будут уничтожать военные объекты на территории России на глубину 1 тысяча км, а это два расстояния до Москвы", — заявил эксперт.

Фрагмент интервью

При этом Свитан пояснил, что никто, конечно, не будет обстреливать город, городские кварталы и мирное население – как это делают сейчас в Украине русские фашисты – удары будут наноситься по военным объектам, которых много в Москве и в районе Москвы.

При этом россиян беспокоит, что объект, летящий на какой-то орган управления или на военный объект в самом городе москве, будет сбиваться противовоздушной обороной и ракета упадет в жилые кварталы, естественно, начнется пожар, то есть могут погибнуть мирные жители.

Подобное сейчас происходит в Белгороде, где на город падают в основном ракеты "Панцирь" и "Бук", которые сбивают какие-то летающие объекты, они падают на город и погибают люди. Потому есть логика в действиях московских властей.

Другими словам, оккупанты проявляют двойную мораль – они бояться ударов по москве и гибели мирного населения, хотя сами без зазрения совести бьют по мирным украинским городам.

Оценивая возможности новинок, которые готовит "Укроборонпром", Роман Свитан высказывает предположение, что у нас на выходе будут дроны с заявленной дальностью действия 1 тыс. и боевой частью весом 75 кг. С учетом того, что боевая часть HIMARS – 90 кг, можно говорить о том, что это примерно "летающий HIMARS с дальностью 1 тыс. км.

"Этого хватит для того, чтобы уничтожать боевые точки и военные объекты на территории россии", — уверен военный эксперт.

Напомним, ранее Роман Свитан оценил возможность освобождения Украины до конца текущего года.