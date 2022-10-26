Зачем Кремлю фарс с "грязной бомбой" от Украины

Истерика рф о подготовке Киевом "кровавой провокации" имела практические цели

Истерика рф по поводу якобы украинской "грязной ядерной бомбы", происходившая 23—24 октября, имела вполне практические цели — от победы пророссийских сил на выборах в США до затягивания времени на защиту Херсона. Об этом пишет издание OBOZREVATEL, объясняя, что бессмысленная, на первый взгляд, суета министра обороны россии сергея шойгу с переговорами относительно "грязной бомбы" со своими коллегами из США, Великобритании, Турции и Франции имела смысл.

Так, президенту Владимиру Зеленскому пришлось объяснять, что это ложь, а шойгу таким образом готовит использование ядерного оружия россией и обеспечивает некое "алиби".

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба даже заверил агентство ядерной безопасности МАГАТЭ в том, что у Киева нет ядерного оружия, и в качестве гарантий пригласил экспертов МАГАТЭ в страну, чтобы те убедились, что никакой программы обогащения урана в военных целях в Украине не существует.

В поддержку вброса о "грязной бомбе" активизировалась российская пресса. Так, "РБК" написал о подготовке Киевом "кровавой провокации" — именно это выражение было употреблено. Газета "Коммерсант" на главной странице весь день 24 октября держала новости даже не о "грязной бомбе", а о "грязных бомбах", во множественном числе, которые якобы могут присутствовать в украинском арсенале.

"Ведомости", в свою очередь, написали о разговоре о "грязной бомбе" между шойгу и министром обороны Турции Хулуси Акаром, подчеркивая, что Турция – надежный союзник россии в Черноморском регионе, что явно не соответствует действительности.

Все это должно замаскировать две практические цели:

- в сфере внешней политики, когда происходит смена политического руководства Британии – новым лидером Консервативной партии стал бывший министр финансов Риши Сунак, возглавивший британское правительство. Кроме того, приближаются ноябрьские выборы в Сенат США, где украинский вопрос также частично является электоральным фактором. Поэтому в россии надеются на благоприятные для себя результаты благодаря этому фейку;

- затягивание времени на дополнительные дипломатические консультации, что позволит несколько замедлить ход войны. Это частично играет на руку Москве – обостряются экономические проблемы Украины, а у российских войск больше времени на создание обороны под Херсоном.

К тому же россия пытается любым способом обвинить Украину в нарушении правил войны, как это неоднократно сделала российская армия. Москва опасается, что Украина не просто победит, а сделает это чисто и уверенно. Тогда все преступления армии рф станут еще более очевидными.