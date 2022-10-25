Круче, чем "Искандер", "Бук" и С-300: какие ракеты Иран может передать рф

Руководитель военного отдела фонда "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук рассказал "Телеграфу" о новой угрозе для Украины

Несмотря на то, что Иран отрицает поставки беспилотников россиянам для войны против Украины, появляется всё больше данных, что он обеспечивает страну-агрессора не только дронами. Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, иранцы решили пособить рф ракетами, бронежилетами и шлемами.

Вовлечение Ирана в конфликт, а также возможные последствия этого "Телеграфу" прокомментировал ветеран российско-украинской войны, руководитель военного отдела фонда "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук.

"Мир не станет признавать, что на территории Украины фактически идет Третья мировая война. Хоть это именно так, причем эта война идет не только у нас, она охватила куда более обширные территории. И Иран – одно из действующих лиц в ряде таких конфликтов. В том же Йемене, где война длится с 2015 года. Они там по-своему меряются причиндалами на Ближнем Востоке", – отмечает Андрей Рымарук.

По его словам, Иран всё более явно становится для россии временным, но – мощным партнером. И для нас это проблема.

"Международные партнеры предупреждают Украину, что Иран уже готов передать рф баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar. Тегерану всё давно по барабану. Благодаря военным действиям на Ближнем Востоке он обретает новые ресурсы, позволяющие производить смертоносное оружие. И продавать его той же рф. А ведь Fateh-110 и Zolfaghar будут покруче, чем "Искандер", "Бук" и С-300, которые у россиян уже заканчиваются", – подчеркивает эксперт.

"Ракеты Fateh-110 требуют минимального времени для подготовки к бою, при этом имеют максимальный срок хранения. Радиус поражения у них – 280-320 км. Причем нести эти ракеты могут нести как кассетные, так химические и ядерные составляющие. Что касается Zolfaghar – это еще более мощная ракета. Она летит на 600-700 км, обладает более смертоносной начинкой. И нам надо быть готовыми к тому, что уже в ближайшее время вся эта хрень посыплется на Украину", – предупреждает Андрей Рымарук.

Он считает, что реакция мира на эту угрозу недопустимо мала по сравнению с новыми рисками.

"За поставку иранцами рашистам дронов Shahed 136, натворивших уже столько бед в Украине, введены санкции против двух-трех человек. Тогда как нужно было вводить против государства Иран, – уверен эксперт. – Будем надеяться, что наши партнеры более активно себя станут показывать хотя бы в предоставлении Украине материально-технической помощи. Передавать нам более мощные, в большем количестве и быстрее средства противовоздушной и противоракетной обороны, которые позволят сдержать ракетный террор".