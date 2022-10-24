Иран озадачил неожиданным заявлением по беспилотникам в Украине

Иран обещает "не оставаться равнодушным" по вопросу о беспилотниках

Вопреки тому, что появляется все больше информации о том, что Иран поставляет оружие россии, в самом Тегеране продолжают гнуть свою линию и упорно это отрицать.

Как сообщают Mehr и Al-Arabiya, глава Министерства иностранных дел ИРИ Хосейн Амир-Абдоллахиан заявил, что его страна непричастна к поставкам оружия российской армии и даже готова провести встречу с представителями Украины, чтобы это обсудить.

"Мы не предоставляли и не будем предоставлять россии никакого оружия или беспилотников для использования в войне с Украиной", — сказал он.

При этом он отметил, что у Тегерана и Москвы тесное сотрудничество и в прошлом Иран брал и поставлял оружие россии, но это происходило до начала вторжения в Украину.

Амир-Абдоллахиан также рассказал, что накануне провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и сообщил, что Иран готов сформировать группу следователей из числа украинских и иранских военных экспертов, которые будут расследовать утверждения о применении иранских беспилотников.

"Если нам докажут, что иранские беспилотники используются в войне в Украине против людей, мы не должны оставаться равнодушными", — добавил он.

Как сообщалось ранее, россия уже использовала против Украины два вида иранских беспилотников Shahed и Mohajer, однако кроме того хочет закупить БПЛА-камикадзе Arash 2.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что россия ведет переговоры о поставках баллистических ракет Fateh и Zolfaghar.

Вместе с тем в ГУР Минобороны сообщили, что иранские власти перебрасывают на территорию страны-агрессора советников, которые учат российских военных применять беспилотники. Также сообщалось, что Иран начал поставки защитной экипировки, включая шлемы и бронежилеты.