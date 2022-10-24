Іран спантеличив несподіваною заявою щодо безпілотників в Україні

Іран обіцяє "не залишатися байдужим" щодо безпілотників

Попри те, що з’являється все більше інформації про те, що Іран постачає зброю росії, у самому Тегерані продовжують гнути свою лінію і наполегливо це заперечувати.

Як повідомляють Mehr і Al-Arabiya, глава Міністерства закордонних справ ІРІ Хосейн Амір-Абдоллахіан заявив, що його країна непричетна до постачання зброї російської армії та навіть готова провести зустріч із представниками України, щоб це обговорити.

"Ми не надавали і не надаватимемо росії жодної зброї чи безпілотників для використання у війні з Україною", — сказав він.

При цьому він зазначив, що Тегеран і Москва мають тісну співпрацю і в минулому Іран брав і постачав зброю росії, але це відбувалося до початку вторгнення в Україну.

Амір-Абдоллахіан також розповів, що напередодні провів переговори з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем і повідомив, що Іран готовий сформувати групу слідчих з-поміж українських та іранських військових експертів, які розслідуватимуть твердження про застосування іранських безпілотників.

"Якщо нам доведуть, що іранські безпілотники використовуються у війні в Україні проти людей, ми не маємо залишатися байдужими", — додав він.

Як повідомлялося раніше, росія вже використала проти України два види іранських безпілотників Shahed і Mohajer, проте також хоче закупити БПЛА-камікадзе Arash 2.

Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що росія веде переговори про постачання балістичних ракет Fateh та Zolfaghar.

Водночас у ГУР Міноборони повідомили, що іранська влада перекидає на територію країни-агресора радників, які вчать російських військових застосовувати безпілотники. Також повідомлялося, що Іран почав постачання захисного екіпірування, включаючи шоломи та бронежилети.