Загроза для Ізраїлю та Китаю: що росія могла дати Ірану замість безпілотників

Передані росією технології можуть загрожувати всьому світу

Постачання Іраном безпілотників росії невигідні Китаю, оскільки москва могла передати Тегерану технології, які можуть становити загрозу для Пекіна.

Про це розповів колишній посол у США, надзвичайний та повноважний посол України Валерій Чалий в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, росія дала щось "істотне" Ірану в обмін на БПЛА і світ скоро дізнається, що саме.

"Наприклад, це можуть бути елементи наведення балістичних ракет, адже ця технологія в Росії краща, ніж у Ірану, або, можливо, компоненти для ядерної програми Ірану", — сказав він.

Чалий зазначив, що отримання Тегераном подібних технологій є дуже загрозливою для тих країн, які знаходяться безпосередньо в радіусі ураження цих ракет. Насамперед йдеться про Ізраїль.

"Китай — бенефіціар цієї ситуації, як йому здається, хоча я так не вважаю", — зазначив дипломат.

За його словами, дії Ірану суперечать концепції ядерного стримування Пекіна, до того ж Китай зробив ставку на посилення армії.

Експосол каже, що Китай має менший запас балістичних ракет і ядерних боєголовок, ніж росія, і це єдине, що утримує Пекін на його кордонах.

Тому посилення росії та Ірану, як і їхній союз, Китаю не вигідне. Однозначну вигоду країна отримує лише від ослаблення США.

Більше про відносини України з Китаєм, ситуацію з Іраном та підтримку США читайте у матеріалі "Телеграф": У протистоянні Америки та Китаю Україна має вибір, всидіти на двох стільцях не вдасться — експосол у США.