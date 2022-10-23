Загроза для Ізраїлю та Китаю: що росія могла дати Ірану замість безпілотників
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Передані росією технології можуть загрожувати всьому світу
Постачання Іраном безпілотників росії невигідні Китаю, оскільки москва могла передати Тегерану технології, які можуть становити загрозу для Пекіна.
Про це розповів колишній посол у США, надзвичайний та повноважний посол України Валерій Чалий в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, росія дала щось "істотне" Ірану в обмін на БПЛА і світ скоро дізнається, що саме.
"Наприклад, це можуть бути елементи наведення балістичних ракет, адже ця технологія в Росії краща, ніж у Ірану, або, можливо, компоненти для ядерної програми Ірану", — сказав він.
Чалий зазначив, що отримання Тегераном подібних технологій є дуже загрозливою для тих країн, які знаходяться безпосередньо в радіусі ураження цих ракет. Насамперед йдеться про Ізраїль.
"Китай — бенефіціар цієї ситуації, як йому здається, хоча я так не вважаю", — зазначив дипломат.
За його словами, дії Ірану суперечать концепції ядерного стримування Пекіна, до того ж Китай зробив ставку на посилення армії.
Експосол каже, що Китай має менший запас балістичних ракет і ядерних боєголовок, ніж росія, і це єдине, що утримує Пекін на його кордонах.
Тому посилення росії та Ірану, як і їхній союз, Китаю не вигідне. Однозначну вигоду країна отримує лише від ослаблення США.
Більше про відносини України з Китаєм, ситуацію з Іраном та підтримку США читайте у матеріалі "Телеграф": У протистоянні Америки та Китаю Україна має вибір, всидіти на двох стільцях не вдасться — експосол у США.