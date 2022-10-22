Український журналіст Петро Шуклінов проаналізував відео зі з'їзду КПК КНР, на якому колишнього голову Китаю Ху Цзіньтао привселюдно вивели з зали:

Щодо скандального відео зі з'їзду Компартії Китаю.

Цзіньпін привселюдно розправився з людиною, яка представляла ідеологію колективного управління Китаєм.

Одразу після отримання абсолютної влади, яку тотально зачищене поле комуністів (більше мільйона арештованих до з'їзду) підтримало без заперечень, Сі зробив так само, як Палпатін в "Зоряних війнах" — фактично відмінив "республіку" і відновив імператора-диктатора.

Привселюдне виведення з залу Ху Цзіньтао, колишнього голови Китаю (2004-2012), покінчило з епохою, коли в Китаї у владі були клани, всерйоз опозиційні один до одного. Тепер абсолютно вся влада в руках фактичного імператора Сі та його друзів.

Влади позбавлені всі, хто мав вплив навіть за час правління самого Сі. Наприклад, прем'єра держради Китаю Лі Кецяна, одного з найвпливовіших людей, не пустили до нової влади — він не увійшов в новий склад ЦК КПК. Його та інших впливових людей офіційно відправили "на пенсію".

Модель Ху Цзіньтао, в першу чергу, дозволяла різним впливовим кланам входити до владних кабінетів та приймати участь в роботі влади і прийнятті рішень. Колективне керівництво. Понятійна демократія, в певному сенсі.

Тепер ці часи закінчились. Імператор Сі, який на цій моделі прийшов до влади, отримавши її з рук Ху, зачистив потенційних опонентів. Звісно, нічого не давати феодалам не вийде — компроміси будуть реалізовані. Проте публічне приниження колективного управління в обличчі Ху — це сигнал всім: старі часи скінчились.

Новий Китай зв'явився на горизонті. І нічого доброго такий Китай світу не несе. Про це прямо йдеться в агресивній заяві Сі, який відновлює світовий комінтерн з китайським присмаком і планує нав'язувати світу інший порядок.

Вісь зла стала сильнішою. Росія — це лише міньон. Наступний рівень світового конфлікту буде х100 від того, що відбувається зараз. Україна в цьому конфлікті має бути ще сильнішою і готовою битись на одному боці з вільним демократичним світом.