Ось зла стала сильнее: что означает скандальное видео со съезда Компартии Китая - Петр Шуклинов
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Украинский журналист Петр Шуклинов проанализировал видео со съезда КПК КНР, на котором бывшего главу Китая Ху Цзиньтао публично вывели из зала:
Насчет скандального видео со съезда Компартии Китая.
Цзиньпин публично расправился с человеком, представлявшим идеологию коллективного управления Китаем.
Сразу после получения абсолютной власти, которую тотально зачищенное поле коммунистов (более миллиона арестованных до съезда) поддержало без возражений, Си поступил так же, как Палпатин в "Звездных войнах" — фактически отменил "республику" и восстановил императора-диктатора.
Публичный вывод из зала Ху Цзиньтао, бывшего главы Китая (2004-2012), покончил с эпохой, когда в Китае во власти были кланы, всерьез оппозиционные друг другу. Теперь абсолютно вся власть в руках фактического императора Си и его друзей.
Власти лишены все, кто имел влияние даже во время правления самого Си. К примеру, премьера госсовета Китая Ли Кецяна, одного из самых влиятельных людей, не пустили в новую власть — он не вошел в новый состав ЦК КПК. Его и других влиятельных людей официально отправили "на пенсию".
Модель Ху Цзиньтао, в первую очередь, позволяла разным влиятельным кланам входить в кабинеты власти и принимать участие в работе власти и принятии решений. Коллективное руководство. Понятийная демократия, в определенном смысле.
Теперь это время закончилось. Император Си, который на этой модели пришел к власти, получив ее из рук Ху, зачистил потенциальных оппонентов. Конечно, ничего не давать феодалам не получится — компромиссы будут реализованы. Однако публичное унижение коллективного управления в лице Ху — сигнал всем: старые времена закончились.
Новый Китай появился на горизонте. И ничего хорошего такой Китай миру не несет. Об этом говорится в агрессивном заявлении Си, который восстанавливает мировой коминтерн с китайским привкусом и планирует навязывать миру другой порядок.
Ось зла стала сильнее. Россия – это только миньон. Следующий уровень мирового конфликта будет х100 от происходящего сейчас. Украина в этом конфликте должна быть еще сильнее и готова бороться на одной стороне со свободным демократическим миром.
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