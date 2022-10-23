Угроза для Израиля и Китая: что россия могла дать Ирану взамен на беспилотники

Переданные россией технологии могут представлять угрозу всему миру

Поставки Ираном беспилотников россии невыгодны Китаю, поскольку москва могла передать Тегерану технологии, которые могут представлять угрозу для Пекина.

Об этом рассказал бывший посол в США, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый в интервью "Телеграфу". По его словам, россия дала нечто "существенное" Ирану в обмен на БПЛА и мир скоро узнает, что именно.

"Например, это могут быть элементы наведения баллистических ракет, ведь технология эта в россии лучше, чем у Ирана, или, возможно, компоненты для ядерной программы Ирана", — сказал он.

Чалый отметил, что получение Тегераном подобных технологий является очень угрожающей вещью для тех стран, которые находятся непосредственно в радиусе поражения этих ракет. В первую очередь речь идет об Израиле.

"Китай – бенефициар этой ситуации, как ему кажется, хотя я так не считаю", — отметил дипломат.

По его словам, действия Ирана противоречат концепции ядерного сдерживания Пекина, к тому же Китай сделал ставку на усиление армии.

Экс-посол говорит, что Китай обладает меньшим запасом баллистических ракет и ядерных боеголовок, чем россия и это единственное, что удерживает Пекин на его границах.

Поэтому усиление россии и Ирана, как и их союз, Китаю не выгоден. Однозначную выгоду страна получает лишь от ослабления США.

Больше об отношениях Украины с Китаем, ситуации с Ираном и поддержке США читайте в материале "Телеграф": В противостоянии Америки и Китая Украине предстоит выбор, усидеть на двух стульях не удастся — экс-посол в США.