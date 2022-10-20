Иран непосредственно воюет с Украиной: в США озвучили подробности

США подтвердили, что иранские войска в Крыму тренируют россиян на дронах

После массированных атак иранскими дронами Украины участие Ирана в российско-украинской войне признали США. Официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что иранские военные находятся в аннексированном рф Крыму и обучают россиян управлению беспилотниками. В числе БПЛА и те, которые в последние дни наносили удары по украинским позициям.

Как сообщает Politico, Кирби сказал об этом журналистам в четверг, 20 октября. Он озвучил подробности о том, чем занимаются иранские силы на оккупированном полуострове и сколько там может находиться военных от Тегерана.

Сообщается, что иранские войска сами не управляли дронами, но их техническая поддержка имела решающее значение для страна-агрессора, так как российские военные незнакомы с этой технологией. По данным Кирби, в Крыму пребывает относительно небольшое количество иранцев.

"Тегеран в настоящее время ведет прямые боевые действия на земле и посредством предоставления оружия, которое убивает мирных жителей и разрушает гражданскую инфраструктуру в Украине", — сказал Кирби.

Представитель США добавил, что, вероятно, кремль может получить больше дронов из Ирана и также попробует приобрести другое современное оружие. Информация об этом уже появлялась в медиа.

Напомним, в Штатах припугнули Иран серьезными последствиями из-за продажи россии дронов-"шахидов". После атак дронами санкции против Ирана готовят и в ЕС. Сам же Иран неоднозначно высказался о возможном диалоге с Украиной, учитывая, что иранские инструкторы прибыли в Крым.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина инициировала разрыв дипломатических отношений с Ираном.