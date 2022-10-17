Укр

Киев после атаки дронов-камикадзе: что происходит в городе (репортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
1035
Киев после атаки дронов Новость обновлена 17 октября 2022, 11:26
Киев после атаки дронов

Дроны-камикадзе ударили по Киеву, зафиксировано четыре "прилета".

В понедельник утром, 17 октября, российские войска атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. В столице раздалось несколько взрывов, впоследствии центр заволокло дымом.

Столичные власти отметили, что враг ударил по объектам гражданской инфраструктуры, на месте "прилетов" произошли пожары.

Мэр города Виталий Кличко впоследствии сообщил, что в результате атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме. Спасательные работы продолжаются, под завалами остаются люди.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов оказался в самом эпицентре взрывов, сняв фото и видео первых минут после вражеской атаки.

Киев атаковали дроны-камикадзе 17.10.2022
В центре столицы перекрыто движение транспорта
Киев атаковали дроны-камикадзе 17.10.2022
Пожар в одном из зданий Киева после атаки дронов
Киев атаковали дроны-камикадзе 17.10.2022
Взрыв произошел в районе вокзала
Киев атаковали дроны-камикадзе 17.10.2022
Попали в многоэтажное здание
Киев атаковали дроны-камикадзе 17.10.2022
После российской атаки возник пожар в здании
Киев атаковали дроны-камикадзе 17.10.2022
Центр столицы заволокло дымом
Киев атаковали дроны-камикадзе 17.10.2022
Взрывом повредило автомобили
Киев атаковали дроны-камикадзе 17.10.2022
На месте "прилетов" работают спасательные службы
Киев атаковали дроны-камикадзе 17.10.2022
Информация о пострадавших уточняется
Киев атаковали дроны-камикадзе 17.10.2022
Киев атаковали дроны-камикадзе 17.10.2022
Повреждены несколько жилых домов
Киев атаковали дроны-камикадзе 17.10.2022
Киев атаковали дроны-камикадзе 17.10.2022
Для киевлян утро началось с воздушной тревоги
Взрывы в Киеве 17.10.2022

Фото и видео: Ян Доброносов

Отметим, что не только столица попала под удар, а также взрывы слышали в Запорожье, Сумской и Днепропетровской областях.

Напомним, 10 октября россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Под обстрелы попали Киев, Львов, Запорожье, Харьков, Винница, Тернополь, Днепр, Николаев. В этот день россия запустила по Украине 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата. Удары были направлены против гражданского населения и объектов инфраструктуры.

Теги:
#россияя #Київ #Дроны-камикадзе