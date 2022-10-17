Киев после атаки дронов-камикадзе: что происходит в городе (репортаж)

Дроны-камикадзе ударили по Киеву, зафиксировано четыре "прилета".

В понедельник утром, 17 октября, российские войска атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. В столице раздалось несколько взрывов, впоследствии центр заволокло дымом.

Столичные власти отметили, что враг ударил по объектам гражданской инфраструктуры, на месте "прилетов" произошли пожары.

Мэр города Виталий Кличко впоследствии сообщил, что в результате атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме. Спасательные работы продолжаются, под завалами остаются люди.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов оказался в самом эпицентре взрывов, сняв фото и видео первых минут после вражеской атаки.

В центре столицы перекрыто движение транспорта

Пожар в одном из зданий Киева после атаки дронов

Взрыв произошел в районе вокзала

Попали в многоэтажное здание

После российской атаки возник пожар в здании

Центр столицы заволокло дымом

Взрывом повредило автомобили

На месте "прилетов" работают спасательные службы

Информация о пострадавших уточняется

Повреждены несколько жилых домов

Для киевлян утро началось с воздушной тревоги

Фото и видео: Ян Доброносов

Отметим, что не только столица попала под удар, а также взрывы слышали в Запорожье, Сумской и Днепропетровской областях.

Напомним, 10 октября россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Под обстрелы попали Киев, Львов, Запорожье, Харьков, Винница, Тернополь, Днепр, Николаев. В этот день россия запустила по Украине 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата. Удары были направлены против гражданского населения и объектов инфраструктуры.