Київ після атаки дронів-камікадзе: що відбувається в місті (репортаж)
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Дрони-камікадзе вдарили по Києву, зафіксовано чотири "прильоти".
В понеділок вранці, 17 жовтня, російські війська атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. У столиці пролунало кілька вибухів, згодом центр заволокло димом.
Столична влада зазначила, що ворог вдарив по об'єктам цивільної інфраструктури, на місці "прильотів" сталися пожежі.
Мер міста Віталій Кличко згодом повідомив, що у результаті атаки дронами-камікадзе, в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку. Рятувальні роботи тривають, від завалами залишаються люди.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов опинився в самому епіцентрі вибухів, він зняв фото та відео перших хвилин після ворожої атаки.
Фото та відео: Ян Доброносов
Відзначимо, що не тільки столиця потрапила під удар, вибухи також чули в Запоріжжі, Сумській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, 10 жовтня росія завдала масованого ракетного удару по території України. Під обстріл потрапили Київ, Львів, Запоріжжя, Харків, Вінниця, Тернопіль, Дніпро, Миколаїв. В цей день росія запустила по Україні 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати. Удари були спрямовані проти цивільного населення та об'єктів інфраструктури.