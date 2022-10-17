Київ після атаки дронів-камікадзе: що відбувається в місті (репортаж)

Дрони-камікадзе вдарили по Києву, зафіксовано чотири "прильоти".

В понеділок вранці, 17 жовтня, російські війська атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. У столиці пролунало кілька вибухів, згодом центр заволокло димом.

Столична влада зазначила, що ворог вдарив по об'єктам цивільної інфраструктури, на місці "прильотів" сталися пожежі.

Мер міста Віталій Кличко згодом повідомив, що у результаті атаки дронами-камікадзе, в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку. Рятувальні роботи тривають, від завалами залишаються люди.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов опинився в самому епіцентрі вибухів, він зняв фото та відео перших хвилин після ворожої атаки.

В центрі столиці перекритий рух транспорту

Пожежа в одній з будівель Києва після атаки дронів

Вибух стався в районі вокзалу

Влучили у багатоповерхову будівлю

Після російської атаки виникла пожежа

Центр столиці заволокло димом

Вибухом пошкодило автомобілі

На місці "прильотів" працють рятувальні служби

Інформація про постраждалих уточнюється

Пошкоджені кілька житлових будинків

Для киян ранок почався з повітряної тривоги

Фото та відео: Ян Доброносов

Відзначимо, що не тільки столиця потрапила під удар, вибухи також чули в Запоріжжі, Сумській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, 10 жовтня росія завдала масованого ракетного удару по території України. Під обстріл потрапили Київ, Львів, Запоріжжя, Харків, Вінниця, Тернопіль, Дніпро, Миколаїв. В цей день росія запустила по Україні 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати. Удари були спрямовані проти цивільного населення та об'єктів інфраструктури.