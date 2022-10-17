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Київ після атаки дронів-камікадзе: що відбувається в місті (репортаж)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Автор
Київ після атаки дронів Новина оновлена 17 жовтня 2022, 11:26
Київ після атаки дронів

Дрони-камікадзе вдарили по Києву, зафіксовано чотири "прильоти".

В понеділок вранці, 17 жовтня, російські війська атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. У столиці пролунало кілька вибухів, згодом центр заволокло димом.

Столична влада зазначила, що ворог вдарив по об'єктам цивільної інфраструктури, на місці "прильотів" сталися пожежі.

Мер міста Віталій Кличко згодом повідомив, що у результаті атаки дронами-камікадзе, в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку. Рятувальні роботи тривають, від завалами залишаються люди.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов опинився в самому епіцентрі вибухів, він зняв фото та відео перших хвилин після ворожої атаки.

Київ атакували дрони-камікадзе 17.10.2022
В центрі столиці перекритий рух транспорту
Київ атакували дрони-камікадзе 17.10.2022
Пожежа в одній з будівель Києва після атаки дронів
Київ атакували дрони-камікадзе 17.10.2022
Вибух стався в районі вокзалу
Київ атакували дрони-камікадзе 17.10.2022
Влучили у багатоповерхову будівлю
Київ атакували дрони-камікадзе 17.10.2022
Після російської атаки виникла пожежа
Київ атакували дрони-камікадзе 17.10.2022
Центр столиці заволокло димом
Київ атакували дрони-камікадзе 17.10.2022
Вибухом пошкодило автомобілі
Київ атакували дрони-камікадзе 17.10.2022
На місці "прильотів" працють рятувальні служби
Київ атакували дрони-камікадзе 17.10.2022
Інформація про постраждалих уточнюється
Київ атакували дрони-камікадзе 17.10.2022
Київ атакували дрони-камікадзе 17.10.2022
Пошкоджені кілька житлових будинків
Київ атакували дрони-камікадзе 17.10.2022
Київ атакували дрони-камікадзе 17.10.2022
Для киян ранок почався з повітряної тривоги
Вибухи в Києві 17.10.2022

Фото та відео: Ян Доброносов

Відзначимо, що не тільки столиця потрапила під удар, вибухи також чули в Запоріжжі, Сумській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, 10 жовтня росія завдала масованого ракетного удару по території України. Під обстріл потрапили Київ, Львів, Запоріжжя, Харків, Вінниця, Тернопіль, Дніпро, Миколаїв. В цей день росія запустила по Україні 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати. Удари були спрямовані проти цивільного населення та об'єктів інфраструктури.

Теги:
#Росія #Київ #Дрони-камікадзе