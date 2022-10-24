Не только дроны и ракеты – Иран на полную обеспечивает россию: что еще идет в рф

Российские власти пригласили у Ирана еще и защитное снаряжение

Власти Ирана снабжают российскую армию не только дронами и баллистическими ракетами, но и защитным снаряжением и даже так называемыми "советниками" по применению беспилотников.

Такую информацию в понедельник, 24 октября, обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

ГУР получило информацию, что иранские власти перебрасывают на территорию страны-агрессора советников, которые учат российских военных применять беспилотники производства Ирана — речь идет о БпЛА типа "Shahed-136" и "Mohajer-6". Для учений военных, а также усовершенствования аппаратов, в Джанкой (на территории оккупированного Крыма) прибыли советники Корпуса стражей исламской революции. Еще одну группу советников Иран хочет отправить, чтобы научить россиян пользоваться ракетами Zolfaghar и беспилотниками "Arash-2".

Также есть данные о том, что из-за неспособности Кремля обеспечить новых мобилизованных амуницией, российские власти попросили помощи в Иране, а тот согласился передать 3000 единиц бронезащиты — 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства "Milad" (Иран). Амуниция уже прибыла в Белгородскую область на склад 1061 центра материально-технического обеспечения.

Между тем, издание The Times Of Israel со ссылкой на иранские СМИ сообщило о том, что Иран подписал с РФ контракт на поставку стране-агрессору 40 турбин для помощи ее газовой промышленности. Об этом заявил гендиректор Иранской газовой инженерно-разрабатывающей компании Реза Нушади.

"В настоящее время 85 процентов объектов и оборудования, необходимых для газовой промышленности, построены внутри страны, и на основе этого потенциала недавно был подписан контракт на экспорт 40 турбин иранского производства в Россию", — отметил он.

Примечательно, что официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани в понедельник, 24 октября, не только возразил помощь иранских инструкторов российским силам в Крыму, но и обвинил США в "разрушительной роли, которую они играют в войне в Украине, находясь на одной стороне конфликта и интенсивно экспортируя оружие и технику в Украину".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США пообещали Ирану серьезные последствия из-за продажи россиянам дронов-"шахидов".