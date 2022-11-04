ПВО не спит: на Днепропетровщине и Львовщине ночью сбили десяток "шахидов"

Опасность атак беспилотников-камикадзе продолжается

В ночь на 4 ноября силы противовоздушной обороны Украины смогли приземлить вражеские "шахиды", которые наносят разрушительные удары по инфраструктуре. В Днепропетровской области их сбили восемь единиц, а во Львовской – одну.

О ситуации на Днепропетровщине сообщил глава военной администрации области Валентин Резниченко в своем Telegram-канале. По его словам, ночью россияне также терроризировали район и другим оружием. Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией 4 громады — Никопольскую, Мировскую, Красногригоревскую и Марганецкую.

"Наша ПВО круто поработала этой ночью. Приземлила 8 вражеских "Шахедов". Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в Никопольском районе", — говорится в сообщении Резниченко.

Он также отметил, что пострадавших в результате атаки нет. Однако в Красногригорьевской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод и оборвана линия электропередач.

Сообщение Резниченко

Над Львовской областью бойцы Воздушного командования "Запад" смогли сбить один дрон-камикадзе "Shahed-136". Однако нужно быть готовыми к тому, что такие беспилотники могут снова предпринимать попытки атаковать.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале. Кроме того, он напомнил о правилах поведения гражданских лиц во время атак российских БПЛА.

Сообщение Козицкого

Как сообщал "Телеграф" ранее, Соединенные Штаты готовятся усилить украинскую ПВО поставками новых зенитно-ракетных комплексов. Планируется передача минимум восьми единиц необходимой техники.

Однако уже существует новая угроза для нашей системы противовоздушной обороны, которой могут стать новые иранские ракеты, которые россия хочет получить от союзника.