Украина получит современные средства ПВО от США: сколько систем передадут

В Пентагоне рассказали сколько систем NASAMS передадут Украине

Соединённые Штаты Америки передали Украине новые системы противовоздушной обороны NASAMS. Часть из них могут быть развернуты на территории нашей страны уже в ближайшее время.

Согласно заявлению Пентагона, всего США передали Украине восемь систем ПВО NASAMS, а также ракеты к ним. Из этого количества две системы будут в нашей стране уже в ближайшее время, а остальные будут переданы позже. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона во вторник, 1 ноября.

Кроме того, в материале отмечается, что США предоставят Украине средства для противодействия вражеским БПЛА.

Также усилить защиту неба над нашей страной помогут системы, которые передают и другие страны.

"Германия согласилась предоставить четыре системы IRIS-T. Испания отозвалась на призыв предоставить систему ПВО HAWK. Ряд стран также передал боеприпасы для системы NASAMS", — указывается на сайте Минобороны США.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что американские системы ПВО NASAMS уже скоро будут в Украине. В Пентагоне сообщили, когда именно небо над Украиной будет прикрыто этими установками.

Ранее "Телеграф" писал о том, что после массированных ударов рф по украинской энергосистеме многие союзники нашей страны пообещали передать больше оружия для защиты воздушного пространства, как от дронов, так и от ракет.