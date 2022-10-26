Президентская система ПВО: когда в Украину поставят ЗРК NASAMS и что он сможет перехватить в небе (видео)

Система ПВО может поражать цели летящие со скоростью в тысячи км/час

Системы противовоздушной обороны NASAMS, которые специально изготавливали для Украины, в скором времени будут установлены в нашей стране. Компания-производитель передала американскому правительству две из запланированных восьми.

Как отмечает исполнительный директор Грег Хейс, передача произошла пару недель назад и они вскорости будут установлены в Украине. Для изготовления еще шести установок понадобится более длительное время.

NASAMS, по словам Хейса, может сбить в небе все — от беспилотников до баллистических ракет и истребителей. Система ПВО стреляет усовершенствованной ракетой класса "воздух-воздух".

Основные характеристики ПВО NASAMS

Передвижной ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) работает над ликвидацией воздушных целей на малых и средних высотах при любой погоде. Он был разработан в Норвегии в конце 20 века. NASAMS может одновременно сопровождать и поражать несколько целей. Именно эта система ПВО используется для охраны Вашингтона — столицы США, где находится резиденция президента.

Дальность поражения — от 2,5 до 25 км,

Высота поражения — от 30 метров до 16 км,

Вероятность поражения цели одной ракетой — 85%,

Время перехода в боевое положение — 15 минут,

Скорость поражаемой цели максимальная — 1000 м/с (3600 км/ч).

Среди запускаемых россией по Украине ракет, скорость выше только у ракеты "Кинжал", которую редко используют из-за ее баснословной дороговизны и редкости. Та же Х-22 в среднем развивает скорость чуть больше трех тысяч км, а у популярных у рф "Калибров" итого меньше — ракета летит на дозвуковой скорости в 0,8 махов, что составляет около 870 км.

Иранские дроны летают медленно в сравнении с ракетами. Как сообщал "Телеграф", именно из-за этого тревоги в Украине стали дольше.