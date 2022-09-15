«Кинжал» и «Оникс» не хотят летят - в рф отказывают уже новейшие ракеты?

Очередные аналоговнет выходят из строя и атакуют уже российскую территорию

В то время как оккупанты наносят террористические ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины, их новейшие ракеты, которыми вероятно и был нанесен удар по дамбе в Кривом Роге, начинают отказывать уже вскоре после запуска.

Так, губернатор Ставропольского края рф Владимир Владимиров заявил, что в районе села Кендже-Кулак в Туркменском округе упал "неизвестный летательный аппарат", вследствие чего пострадали 5 человек. Что это именно за НЛО однозначного ответа нет – по российской версии это может быть украинский беспилотник.

В то же время по версии экспертов "ИнформНапалм", вероятнее всего это российская гиперзвуковая ракета "Оникс" или "Кинжал", поскольку носовая часть ракеты похожа на "Оникс", а хвостовая – на "Кинжал".

Что же представляют из себя эти ракеты, почему они самые опасные для Украины и в чем может быть причина их падения.

"Кинжал" — самое опасное и редкое оружие оккупантов

9-А-7660 "Кинжал" — такое название получил гиперзвуковой ракетный комплекс, принятый на вооружение ВС рф в 2018 году.

Разработка комплекса велась в полной тайне и потому информации о нем немного. Так вес боевой части составляет около 500 килограммов, максимальная скорость составляет до 12-14 тысяч километров в час, а максимальная дальность 2 000 км при пуске с истребителя Миг-31 и 3000 км для пуска с бомбардировщика Ту-22М3.

Возможно, характеристики ракеты и завышены. К сожалению, для сил ПВО ВВС Украины данная ракета остается пока недосягаемой. Как рассказал пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат, сбивать "Кинжал", "Оникс" и "Искандеры" с их высокой скоростью, очень сложно.

Несколько выше у украинской ПВО шансы бороться с "Ониксом" — еще советской противокорабельной гиперзвуковой ракетой, чья скорость ограничена 3,5 тыс. км.

Спасает ситуацию тот факт, что случаи применения "Кинжалов" пока крайне малы. Так, первая атака произошла 18 марта, когда была обстреляна территория Винницкой области. Второй случай имел место в мае при ударе по Одессе и третий в августе – под удар снова попала Винницкая область.

В итоге, по словам Юрия Игната, по Украине были выпущены от 3 до 15 ракет "Кинжал".

Почему "Кинжал" мог упасть в Ставрополье?

По данным СМИ, стоимость одной ракеты относительно невелика, всего от 0,5 до 1 млн дол. Однако их количество в рф крайне ограничено. Дело в том, что львиную долю ракеты составляет импортная электроника. Она поступала в рф в незначительном количестве, что позволяло создавать, если верить открытым данным, не более 1 ракеты в месяц.

Таким образом, с 2018 года рф могла произвести не более 30-40 ракет "Кинжал", а после 24 февраля эти поставки оказались очевидно прерваны. Возможно это побудило промышленность начать выпуск эрзац-"Кинжалов" с "импортозамещающей" электроникой. Такая "замена" вероятно и вызвала аварию ракеты в Ставрополье.

Тем временем ВСУ продолжают захватывать все новые образцы военной техники оккупантов, которые позволяют усиливать возможности по перехвату вражеской техники.