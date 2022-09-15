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Люди плавают в магазин на лодках, спасатели борются с потопом: как живет Кривой Рог после обстрела (фото, видео)

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Кривой Рог подтопило после обстрела дамбы
Кривой Рог подтопило после обстрела дамбы

россияне нанесли ракетные удары по гидравлическим сооружениям, коммунальные службы всю ночь боролись с последствиями

Вечером 14 сентября русские войска обстреляли родной город Владимира Зеленского Кривой Рог. Оккупанты бомбили дамбу Карачуновского водохранилища из восьми крылатых ракет "Кинжал" и "Искандер". Водохранилище является основным источником снабжения города и окрестностей питьевой водой. В результате обстрела повреждены гидротехнические сооружения, уровень воды в реке Ингулец поднялся и подтопил 112 частных домов в городе и окрестных населенных пунктах. Власти провели эвакуацию людей, а оставшиеся передвигаются на резиновых лодках.

Повреждены также несколько водоводов, в Софиевской общине без воды осталось почти 5 тысяч человек, по состоянию на сейчас водоснабжение там восстановили. Рассказываем, каковы масштабы повреждений и с чего пришлось начинать утро местным жителям.

Подтопление и эвакуация людей

Десятки улиц Центрально-Городского и Ингулецкого районов Кривого Рога сейчас подтоплены. В районе Гданцевки улицы затопило настолько, что людям приходится плавать в магазин на лодках. Подвалы, в которые снесли матрасы и карематы для обустройства бомбоубежищ, затопило:

Спасатели и аварийные службы всю ночь сражались с последствиями удара. По словам руководителя областного ОВА Валентина Резниченко, вода разлилась по гидротехническим сооружениям города. Утечка объемов воды достигла 100 кубических метров. В результате прорыва, уровень воды в реке Ингулец повысился от 100 см до 190 см.

Для понижения уровня воды пришлось взрывать часть гидротехнических сооружений ниже по течению. Удалось поставить первый затвор-шандор и зафиксировать снижение уровня воды на всех участках, после установки второго затвора уровень воды в реке снизился еще больше.

"Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров. К этой минуте его удалось снизить на 13 сантиметров и он продолжает падать", — заявил Резниченко.

По словам Резниченко, ситуация контролируемая и уже в ближайшее время проблему устранят.

Эвакуация в Кривом Роге

Председатель Криворожской военной администрации Александр Вилкул сегодня около полуночи попросил эвакуироваться жителей некоторых улиц. Эвакуации подлежат жители Ингулецкого района (улицы: Штерна, Гжацька, Склевата, Югоковская, Григорьевская, Земнукова), а также Центрально-Городского (улицы: Лепицкого, Иорданская, Бажанова, Грабовского, Машиностроителей, Черняховского, Станайшова, Польша, Первомайская, Староярмарочная, Плеханова, Мамина-Сибиряка, Энтузиастов). Людей автобусами отвезли в школы и детские сады.

Эвакуация в Кривом Роге

Местное издание "Первый городской" сообщает, что подтопило берег в Южном жилом массиве, парке Мершавцева:

Подтопление в Кривом Роге
Подтопление в Кривом Роге
Подтопление в Кривом Роге

Попытка посеять панику

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный удар по Кривому Рогу "попыткой посеять панику" среди людей и заявил, что российских оккупантов определенно ждет "справедливый ответ и возмездие":

"Страна-террорист и дальше воюет против мирного населения. На этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты, – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и еды. Сможет ли это нас сломать? Отнюдь", — написал Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что удар является терактом и военным преступлением.

"Ракетный удар россии по гидротехническим сооружениям Кривого Рога является военным преступлением и терактом. Поверженные украинской армией на поле боя, российские трусы теперь воюют против нашей критически важной инфраструктуры и мирного населения. Россия является террористическим государством и должна быть признана такой", — заявил министр.

Угроза для военных

Институт изучения войны (ISW) считает, что россияне били по гидравлическим объектам еще и для того, чтобы уничтожить украинские понтонные мосты и сдержать контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении.

"На кадрах после удара видно повышение уровня воды в реке Ингулец, которая протекает южнее Кривого Рога на 2,5 м и является важной географической точкой для контрнаступления Украины, продолжающейся вдоль границы Херсон-Николаев. Вероятно, российские войска нацелились на Карачунскую дамбу, чтобы повредить украинские понтонные мосты ниже по течению, особенно на фоне недавних сообщений о том, что украинские войска пытаются расширить свой плацдарм через реку Ингулец у Давидова моста в рамках продолжающегося Херсонского контрнаступления", — отметили в ISW.

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#Обстрел #Эвакуация #Кривой Рог #Потоп