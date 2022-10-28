Остались считанные дни: в США сообщили, когда именно передадут системы ПВО NASAMS

Надежные системы ПВО должны скоро прибыть в Украину

В Украину наконец-то прибудут первые системы противовоздушной обороны NASAMS от Соединенных Штатов Америки. Их разрабатывали специально для Вооруженных сил Украины. Ожидается, что ПВО будут в Украине уже в ноябре 2022 года.

Об этом сообщил руководитель Министерства обороны США Ллойд Остин во время презентации Стратегии национальной обороны США. По его словам, Минобороны упорно трудились, чтобы быстрее разработать и передать Украине соответствующие системы ПВО для защиты украинского неба.

"Ожидаем, что в начале следующего месяца мы сможем их (системы NASAMS — ред.) получить и осуществить подготовку украинских военных", — отмечает министр обороны.

Выступление Ллойда Остина

Передвижной ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) работает над ликвидацией воздушных целей на малых и средних высотах в любую погоду. Именно NASAMS используется для охраны столицы США в Вашингтоне, где находится резиденция президента.

ЗРК NASAMS

Как сообщал "Телеграф" ранее, партнеры обязались увеличить помощь Украине — системы ПВО и другое оружие, которое они планируют передать в ближайшее время.