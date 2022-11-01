Україна отримає сучасні засоби ППО від США: скільки систем передадуть

У Пентагоні розповіли скільки систем NASAMS передадуть Україні

Сполучені Штати Америки передали Україні нові системи протиповітряної оборони NASAMS. Частина з них може бути розгорнута на території нашої країни вже найближчим часом.

Згідно з заявою Пентагону, США передали Україні вісім систем ППО NASAMS, а також ракети до них. З цієї кількості дві системи будуть у нашій країні вже найближчим часом, а решту буде передано пізніше. Про це повідомляється на офіційному сайті Пентагону у вівторок, 1 листопада.

Крім того, у матеріалі наголошується, що США нададуть Україні кошти для протидії ворожим БПЛА.

Також посилити захист неба над нашою країною допоможуть системи, які передають інші країни.

"Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Ряд країн також передали боєприпаси для системи NASAMS", — вказується на сайті Міноборони США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що американські системи ППО NASAMS вже скоро будуть в Україні. У Пентагоні повідомили, коли саме небо над Україною буде прикрите цими настановами.

Раніше "Телеграф" писав про те, що після масованих ударів Росії по українській енергосистемі багато союзників нашої країни пообіцяли передати більше зброї для захисту повітряного простору, як від дронів, так і від ракет.