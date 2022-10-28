Залишилися лічені дні: в США повідомили, коли саме передадуть системи ППО NASAMS

Надійні системи ППО мають скоро прибути в Україну

В Україну нарешті прибудуть перші системи протиповітряної оборони NASAMS від Сполучених Штатів Америки. Їх розробляли спеціально для Збройних сил України. Очікується, що ППО будуть в Україні вже в листопаді 2022 року.

Про це повідомив керівник Міністерства оборони США Ллойд Остін під час презентації Стратегії національної оборони США. За його словами, Міноборони наполегливо працювали, аби швидше розробити і передати Україні відповідні системи ППО для захисту українського неба.

"Очікуємо, що на початку наступного місяця ми зможемо їх (системи NASAMS — ред.) отримати й здійснити підготовку українських військових", — зазначає міністр оборони.

Виступ Ллойда Остіна

Пересувний ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) працює над ліквідацією повітряних цілей на малих та середніх висотах за будь-якої погоди. Саме NASAMS використовується для охорони столиці США Вашингтона, де знаходиться резиденція президента.

ЗРК NASAMS

Як повідомляв "Телеграф" раніше, партнери зобов'язалися збільшити допомогу Україні — системи ППО та інша зброя, яку вони планують передати найближчим часом.