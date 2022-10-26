Президентська система ППО: коли в Україну поставлять ЗРК NASAMS і що він зможе перехопити у небі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 3163
Система ППО може вражати цілі, що летять зі швидкістю в тисячі км/год.
Системи протиповітряної оборони NASAMS, які спеціально виготовляли для України, незабаром будуть встановлені в нашій країні. Компанія-виробник передала американському уряду дві із запланованих восьми.
Як зазначає виконавчий директор Грег Хейс, передача відбулася кілька тижнів тому і їх незабаром буде встановлено в Україні. Для виготовлення ще шести установок знадобиться триваліший час.
NASAMS, за словами Хейса, може збити у небі все — від безпілотників до балістичних ракет та винищувачів. Система ППО стріляє вдосконаленою ракетою класу "повітря-повітря".
Основні характеристики ППО NASAMS
Пересувний ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) працює над ліквідацією повітряних цілей на малих та середніх висотах за будь-якої погоди. Він був розроблений у Норвегії наприкінці 20 століття. NASAMS може одночасно супроводжувати та вражати кілька цілей. Саме ця система ППО використовується для охорони Вашингтона – столиці США, де знаходиться резиденція президента.
- Дальність ураження — від 2,5 до 25 км,
- Висота поразки — від 30 метрів до 16 км,
- Імовірність поразки мети однією ракетою — 85%,
- Час переходу в бойове становище — 15 хвилин,
- Швидкість мети, що вражається, максимальна — 1000 м/с (3600 км/год).
Серед ракет, що запускаються росією, швидкість вища тільки у ракети "Кинжал", яку рідко використовують через її нечувану дорожнечу і рідкість. Та ж Х-22 в середньому розвиває швидкість трохи більше трьох тисяч кілометрів, а у популярних у росії "Калібрів" всього менше — ракета летить на дозвуковій швидкості в 0,8 махів, що становить близько 870 кілометрів.
Іранські дрони літають повільно порівняно з ракетами. Як повідомляв "Телеграф", саме через це тривоги в Україні стали довшими.