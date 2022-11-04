Туалет в доме? Мне этого не надо! Российский пленный выдал эпическую речь об увиденном в Украине

Российские военные не стесняются того, что живут в худших условиях, чем украинцы, на которых они напали

Пока россияне во всем мире стали ассоциироваться с ворами унитазов, часть военнослужащих противника продолжает верить в некие "блага", которые им дает участие в их "спецоперации". Как, к примеру, попавший в плен житель Тамбова Денис Пронин. Он пошел воевать в Украине ради денег и отдельных льгот, которые мог получить как участник боевых действий. При этом он живет в деревне, не имея в доме душа и туалета, и… гордится этим.

О своих жилищных условиях и том, что увидел в украинских селах, он рассказал в интервью журналисту Любомиру Ференсу для LVIV MEDIA, передает "Телеграф". Российский солдат подтвердил: часть его сослуживцев действительно занималась мародерством, но сам он, по его же словам, таким не интересовался — якобы имеет и без того все необходимое.

При этом Пронин признает: живет в более плохих условиях, чем многие украинцы. Туалет и душ во многих украинских домах находятся внутри, что является благом цивилизации. Организовать подобное для своих детей российский военный не может. Однако, как выяснилось в дальнейшем разговоре, и не слишком хочет.

"Он [туалет] мне не нужен дома. Чтобы воняло и убирать в доме постоянно? — попытался объяснить свою позицию россиянин. — Я живу в деревне. И мне это нормально, мне не нужно мыть туалет каждый день, и вонь я ночью чувствовать не буду из-за того, что кто-то забыл смыть".

После подобного спича журналист не мог не поинтересоваться, знает ли тамбовец, как в целом пользоваться унитазом и что такое писсуар. На оба вопроса военнопленный ответил утвердительно, назвав себя "приличным человеком" и заявив, что "нормально себя чувствует в любом обществе".

Мародеров из числа его сослуживцев, объяснил он, зачастую интересовала не сантехника, а бытовая техника — якобы выносили из украинских домов телевизоры, телефоны, планшеты и т.п. Сам же Пронин, согласно его заявлениям, таким не промышлял: он имел собственные средства связи, которые у него изъяли при попадании в плен.

Стоит отметить, что странное поведение россиян не ограничивается лишь заявлениями военнопленных. Удивительную твердолобость демонстрируют и якобы мирные граждане рф, ведя себя весьма агрессивно в попытках общаться с людьми из других стран. К примеру, "Телеграф" уже рассказывал курьезную ситуацию с россиянкой в самолете, свидетелем которой стал украинец.