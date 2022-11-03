"Кто оккупант? Я в туалет хочу!" Сеть рассмешил рассказ украинца о встрече с россиянкой в самолете

История на "туалетную тему" о российской туристке вызвала шквал комментариев

После того, как сеть пришла в ужас от истории украинки о поездке в рф, теперь пользователи смеются над едва ли не анекдотичной ситуацией с россиянкой в самолете. Языковой барьер помешал ей понять шведского стюарда, а схожие по звучанию слова вызвали гнев пассажирки.

О смешном случае рассказал украинский писатель Руслан Горовой на своей странице в Facebook. В комментариях пользователи не сдерживают себя в оценках гражданки рф и недоумевают от недалекости российской туристки.

Так, украинец летел в Копенгаген, когда в салоне самолета произошел странный диалог между пассажиркой из рф и шведским стюардом. Женщина хотела пройти в уборную и спросила у сотрудника "А где у вас тут туалет?", на что тот ответил – "The toilet is occupied". Однако россиянка не поняла смысл фразы, даже когда стюард скрестил руки перед собой, показывая, мол, там занято.

"Кто оккупант? Я оккупант? Ви вообще а***ли? Я в туалет хочу, пустите", — требовала пассажирка, насмешив Горового.

Он отметил, что такое непонимание россиянки – "просто по Фрейду".

В момент, когда из уборной вышла другая пассажирка, россиянка разразилась оскорблениями: "Ну вот, я же вижу, что работает, а то сразу оккупант. Скоты. Ненавижу".

Полный диалог между стюардом и россиянкой Горовой опубликовал у себя в соцсети.

Украинец рассказал историю с россиянкой в самолете

В комментариях пользователи смеются с твердолобости российской туристки и отмечают схожесть анекдотичность ситуации. Также комментаторы заметили, что "туалетная тема" так или иначе сопровождает все, что связано с россиянами, ведь даже их президент путин зациклен на "теме попы":

"Что-то у оккупантов туалетная тема краеугольная. Хорошо, что пустили ее в туалет, а то загадила бы самолет, как все территории, что они оккупируют. Надо было в самолет не пускать, теперь и Стокгольм в опасности".

"Надеюсь, хоть с самолета унитаз не с****ит".

"Еще одна особенность есть – не зная языка, они кричат очень громко, решив, что так их точно поймут".

Пользователи обсуждают смешной случай

Ранее "Телеграф" писал, что сеть смеялась с видео наезда россиян на ряд мин. В комментариях предлагают российских военным вручить так называемую премию Дарвина.