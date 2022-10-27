Пост украинки о поездке к родственникам в Москву вызвал ажиотаж в сети: что она рассказала

Львовянка считает, что нападение россиян на нашу территорию было закономерным

Еще более 20 лет назад разница между Украиной и россией была видна невооруженным глазом, даже если говорить о дороге. Если в украинских городах всегда можно было остановиться у заправки со всеми удобствами, то на российской территории в изобилии были только нищета, грязь и "кусты". Да и отношение местных к украинцем вызывало вопросы еще до полномасштабной российско-украинской войны.

Об этом говорится в посте Алены Глазовой в Twitter. Уроженка Львова рассказала в подробностях, как в детстве она несколько раз ездила к родственникам в Москву и Рязань. Она поделилась эмоциями и впечатлениями от увиденного и услышанного в россии в 90-е и 00-е.

Во-первых, авторку приводила в ужас дорога. Она пишет, что украинские пейзажи радовали чистотой, а если и встречались бедные села, то довольно ухоженные. Тогда как россия "встречала" сорняками и деревянными запущенными домами.

"Я помню, как мама мне говорила, если хочешь поесть или в туалет – делай это, пока мы в Украине. У нас уже в те времена были заправки с туалетами и кафешками", — говорится в посте.

После пересечения границы и вплоть до Курской области, по словам украинки, в качестве удобств были только кусты.

Также украинка рассказала, что россияне называли ее "хохлушкой" и не реагировали на ее замечания о том, что ей это неприятно. Более того, слово "бандеровец" маленькая львовянка впервые услышала именно от жителей соседней страны. К украинскому языку большинство относились с насмешками, хотя не могли повторить ни слова.

"Отдельный кайф — это когда тебя спрашивают, есть ли у тебя работа, есть ли деньги, все ли хорошо, и ты отвечаешь на все "да", а тебя приглашают переехать из Киева, где у тебя зае*** жизнь, в пгт на 10 тысяч жителей, которые с утра до ночи только и делают, что бухают. Ведь это же твоя родина", — пишет украинка.

По мнению Алены, нападение россии на Украину является абсолютно закономерным.

В комментариях пользователи поддержали девушку, отметив, что у многих сформировались подобные впечатления от поездок в российские города.

Пост украинки в Твиттер

Ранее "Телеграф" писал, что россия приносит нищету и бедность всюду, куда приходит, не исключение и оккупированные города Украины. Так, под Мариуполем на кладбищах сотни безымянных могил и их количество растет. Жители рассказали, что происходит в местах массовых захоронений. Тем временем президент россии владимир путин сделал странный выпад в адрес цивилизованного мира, заявив, что Запад "лезет в чужой двор".