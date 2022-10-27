Пост українки про поїздку до родичів у Москву викликав ажіотаж у мережі: що вона розповіла

Дівчина вважає, що напад росіян на нашу територію був закономірним

Ще понад 20 років тому різниця між Україною та росією була помітна неозброєним оком, навіть якщо говорити про дорогу. Якщо в українських містах завжди можна було зупинитися біля заправки з усіма зручностями, то на російській території вдосталь були лише злидні, бруд і "кущі". Та й ставлення місцевих до українців викликало питання ще до повномасштабної російсько-української війни.

Про це йдеться у пості Олени Глазової у Twitter. Уродженка Львова розповіла у подробицях, як у дитинстві вона кілька разів їздила до родичів у Москву та Рязань. Вона поділилася емоціями та враженнями від побаченого та почутого в росії у 90-і й 00-і.

По-перше, авторку жахала дорога. Вона пише, що українські краєвиди тішили чистотою, а якщо й зустрічалися бідні села, то доволі доглянуті. Тоді як росія "зустрічала" бур’янами та дерев’яними занедбаними будинками.

"Я пам’ятаю, як мама мені говорила, якщо хочеш поїсти чи в туалет — роби це, поки ми в Україні. У нас уже в ті часи були заправки з туалетами та кафешками", — йдеться у пості.

Після перетину кордону і аж до Курської області, за словами українки, у якості зручностей були лише кущі.

Також українка розповіла, що росіяни називали її "хохлушкою" та не реагували на її зауваження про те, що їй це неприємно. Ба більше, слово "бандерівець" маленька львів’янка вперше почула саме від мешканців сусідньої країни. До української мови більшість ставилися з глузуваннями, хоча не могли повторити жодного слова.

"Окремий кайф — це коли тебе питають, чи є в тебе робота, чи є гроші, чи все добре, і ти відповідаєш на все "так", а тебе запрошують переїхати з Києва, де в тебе заї*** життя, у смт на 10 тисяч жителів, які з ранку до ночі тільки й роблять, що бухають. Адже це твоя "родіна", — пише українка.

На думку Олени, напад росії на Україну є абсолютно закономірним.

У коментарях користувачі підтримали дівчину, зазначивши, що у багатьох сформувалися подібні враження від поїздок до російських міст.

Пост українки в Твіттер

Раніше "Телеграф" писав, що росія приносить бідність і руїни всюди, куди приходить, не виняток і окуповані міста України. Так, під Маріуполем на цвинтарях сотні безіменних могил та їх кількість зростає. Мешканці розповіли, що відбувається у місцях масових поховань. Тим часом президент росії володимир путін зробив дивний випад на адресу цивілізованого світу, заявивши, що Захід "лізе в чуже подвір’я".