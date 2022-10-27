Студентів у рф почнуть навчати "російської ідеології": у чому її суть

Наразі невідомо, коли таку дисципліну введеть у навчальних закладах

Керівництво рф вважає, що тепер їхньої пропаганди, яка завжди так потужно впливала на місцеве населення, недостатньо і слід поглибити її. У російських університетах планують ввести нову дисципліну під назвою "Основи російської державності", де будуть навчати студентів основним "національним ідеям".

Про це пишуть російські пропагандистські видання, зокрема, "Лента.ру" з посиланням на начальника управління президента рф із забезпечення діяльності Держради Олександра Харичева, який розповів про "новинку" в ході науково-просвітницької конференції "ДНК Росії", що відкрилася під кураторством міністерства науки та освіти рф у Сочі. За його словами, розробка майбутнього навчально-методичного курсу має бути, як мінімум, трикомпонентною та мати "рамки національних цілей, історичного досвіду та соціологічного запиту".

"Обов'язково необхідна рамка національних цілей, які мають бути чітко проголошені та зрозумілі. Друге – рамка історичного досвіду. Неможливо існувати без свого коріння, без джерел, оскільки розвиток будь-якої держави – це розвиток у часі, безперервний процес, і тут закладені позачасові цінності. Ще одна рамка – соціологічного запиту, тому що, не розуміючи всієї повноти потреб та установок у суспільстві, вкрай складно буде конструювати цілі та образ майбутнього російської державності, і треба враховувати ці рамки, хоча тільки ними ми, швидше за все, не обмежимося", — зазначив він.

Крім того, він розповів, що в "національних цілях" задля збереження та розвитку російської федерації треба спиратися такі 5 компонентів: патріотизм, довіру громадян, згоду, солідарність і сім'ю. Додаткової інформації щодо введення дисципліни поки що немає.

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