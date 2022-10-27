Студентов в рф начнут учить "российской идеологии": в чем ее суть

Пока неизвестно, когда такую дисциплину введет в учебных заведениях

Руководство россии считает, что теперь их пропаганды, которая всегда так сильно влияла на местное население, недостаточно и следует углубить ее. В российских университетах планируют ввести новую дисциплину под названием "Основы российской государственности", где будут обучать студентов основным "национальным идеям".

Об этом пишут российские пропагандистские издания, в частности, "Лента.ру" со ссылкой на начальника управления президента рф по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева, который рассказал о "новинке" в ходе научно-просветительской конференции "ДНК России", открывшейся под кураторством министерства науки и образования рф в Сочи. По его словам, разработка будущего учебно-методического курса должна быть как минимум трехкомпонентной и иметь "рамки национальных целей, исторического опыта и социологического запроса".

"Обязательно необходима рамка национальных целей, которые должны быть четко провозглашены и понятны. Второе – рамка исторического опыта. Невозможно существовать без своих корней, без источников, поскольку развитие любого государства – это развитие во времени, непрерывный процесс, и здесь заложены вневременные ценности. Еще одна рамка – социологического запроса, потому что, не понимая всей полноты потребностей и установок в обществе крайне сложно будет конструировать цели и образ будущего российской государственности, и нужно учитывать эти рамки, хотя только ими мы, скорей всего, не ограничимся", — отметил он.

Кроме того, он рассказал, что в "национальных целях" для сохранения и развития российской федерации нужно опираться на следующие 5 компонентов: патриотизм, доверие граждан, согласие, солидарность и семью. Дополнительной информации о введении дисциплины пока нет.

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