Информационная изоляция и "промывание мозгов": как работает российская пропаганда

Иногда версии россиян противоречат сами себе, но это делается намеренно

Еще с момента захвата россиянами Крыма в украинское информационное пространство полилось бесконечное количество российской пропаганды, а после начала полномасштабного вторжения количество фейков и манипуляций увеличилось в разы. Больше всего проблем это доставляет людям, которые оказались в оккупации и потеряли возможность выходить на связь с внешним миром.

ВСУ уже освободили часть оккупированных территорий и это пролило свет на то, к каким методам прибегают оккупанты, чтобы удержать захваченные города и поселки. Ужасные картины пыточных и массовых захоронений, к сожалению, там являются обыденностью.

Обычно для удержания городов россияне сначала прибегают к силовым разгонам недовольных, а затем начинают работать с информацией. Поскольку обычно местных жителей стараются лишить мобильной связи и украинского телевидения, то создать в подобном информационном вакууме картинку альтернативной реальности не так уж и сложно.

Так в освобожденных населенных пунктах люди даже не всегда слышали о произошедшем в Буче или Мариуполе, а если и слышали, то местным рассказывают, что виновата не россия.

Обычно на любой "неудобный" случай у российской пропаганды есть три типа реакции:

"Это фейк". Пропагандисты начинают отрицать факты и говорить о том, что они являются "постановкой", к примеру, так было после того, как доказательства резни в Буче стали известны всему миру;

"Это не мы". Иногда самые жестокие свои преступления россия использует для того, чтобы создать образ "кровожадной Украины", при этом какие-либо доказательства пропагандисты не приводят;

"Там были уничтожены нацисты и западное оружие". Пропагандисты продолжают утверждать, что не наносят удары по гражданским объектам, а если и наносят, то это будет оправдано тем, что там была поражена "база нацистов" или другая якобы военная цель.

При этом они не всегда придерживаются одной версии и могут давать много разных версий. Это делается для того, чтобы все стало "не так однозначно".

Еще один из приемов, которые применяются пропагандистами, это маскировка своих источников под местных, например путем создания или захвата телеграм-каналов с говорящими географическими названиями, вроде "Типичный Херсон" и трансляцией в них своих нарративов от лица якобы местных жителей.

Как сообщалось ранее, 10 октября во время масштабного ракетного удара по Украине в российских и пророссийских пропагандистских каналах пошла информация о том, что якобы западные дипломаты получили срочное указание покинуть Киев. Впрочем, позже оказалось, что этот вброс являлся лишь очередной попыткой нагнать панику.