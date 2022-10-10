Западные дипломаты бегут из Украины? опровергаем очередной российский фейк

Украинцев просят проверять информацию, так как россия атакует и в медийном пространстве.

В понедельник, 10 октября, россия нанесла массированные ракетные удары по Украине. Под удар попал, в том числе и центр столицы. Это первая подобная атака Киева с 26 июня.

Одновременно массированной серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины. Взрывы и прилеты были также зафиксированы во Львове, Днепре, Харькове, Хмельницком и других городах Украины.

Кроме ракет, враг применил и фейковые "обстрелы". В СБУ сообщили, что россияне решили усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины. Так что в ход идут разнообразные информационно-психологические спецоперации.

Так, российские телеграмм-каналы и твиттер аккаунты публикуют фейки, будто ЕС начало эвакуацию послов и дипломатов из Киева.

Доказательством того, что эти сообщения являются откровенным враньем, есть настоящие публикации остающихся в Украине европейских послов.

Так, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время обстрелов Киева скрывалась в укрытии с сотнями людей. Об этом она написала в Twitter.

Посольство США также заявило, что не планирует эвакуацию из Киева:

Кроме того, росСМИ начали сообщать, что организация "Красный Крест" приостанавливает работу в Украине по соображениям безопасности на неопределенное время. Однако организация опровергла эту информацию. "Красный Крест" продолжает работу, несмотря на тяжелую ситуацию в Украине.

Напомним, что в результате ракетных обстрелов было повреждено 11 объектов критической инфраструктуры Украины. Власти не исключают перебоя света, водоснабжения и связи.

Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии.