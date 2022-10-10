Західні дипломати тікають з України? спростовуємо черговий російський фейк
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Українців просять перевіряти інформацію, так як росія атакує і в медійному просторі.
В понеділок, 10 жовтня, росія завдала масованих ракетних ударів по Україні. Під удар потрапив, зокрема, і центр столиці. Це перша подібна атака Києва з 26 червня.
Одночасно масованої серії ракетних ударів зазнали чимало інших областей України. Вибухи та прильоти були зафіксовані також у Львові, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому та інших містах України.
Окрім ракет, ворог застосував і фейкові "обстріли". В СБУ повідомили, що росіяни вирішили підсилити медійний ефект від ракетних ударів та розхитати інформаційний простір України. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації.
Так, російські телеграм-канали та твіттер акаунти публікують фейки, нібито ЄС почало евакуацію послів та дипломатів з Києва.
Доказом того, що ці повідомлення є відвертою брехнею, є справжі публікації европейських послів, які залишаються в Україні.
Так, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час обстрілів Києва ховалась у укритті із сотнями людей. Про це вона написала в Twitter.
Посольство США також заявило, що не планує евакуацію з Києва:
Крім того, росЗМІ почали повідомляти, що організація "Червоний Хрест" призупиняє роботу в Україні з міркувань безпеки на невизначений час. Проте організація спростувала цю інформацію. "Червоний Хрест" продовжує роботу попри важку ситуацію в Україні.
Нагадаємо, що в результаті ракетних обстрілів було пошкоджено 11 об’єктів критичної інфраструктури України. Влада не виключає перебої світла, водопостачання та зв’язку.