Інформаційна ізоляція та "промивання мозку": як працює російська пропаганда

Іноді версії росіян суперечать самі собі, але це робиться навмисне

Ще з моменту захоплення росіянами Криму в український інформаційний простір полилося безліч російської пропаганди, а після початку повномасштабного вторгнення кількість фейків і маніпуляцій збільшилася в рази. Найбільше проблем це завдає людям, які опинилися в окупації та втратили можливість виходити на зв’язок із зовнішнім світом.

ВСУ вже звільнили частину окупованих територій і це пролило світло на те, до яких методів вдаються окупанти, щоб утримати захоплені міста та селища. Жахливі картини тортур і масових поховань, на жаль, там є буденністю.

Зазвичай для утримання міст росіяни спочатку вдаються до силових розгонів незадоволених, а потім починають працювати з інформацією. Оскільки зазвичай місцевих жителів намагаються позбавити мобільного зв’язку та українського телебачення, то створити в подібному інформаційному вакуумі картинку альтернативної реальності не так уже й складно.

Так у звільнених населених пунктах люди навіть не завжди чули про те, що сталося у Бучі чи Маріуполі, а якщо й чули, то місцевим розповідають, що винна не росія.

Зазвичай на будь-який "незручний" випадок російська пропаганда має три типи реакції:

"Це фейк". Пропагандисти починають заперечувати факти та говорити про те, що вони є "постановкою", наприклад, так було після того, як докази різанини в Бучі стали відомі всьому світу;

"Це не ми". Іноді найжорстокіші свої злочини росія використовує для того, щоб створити образ "кровожерної України", при цьому жодних доказів пропагандисти не наводять;

"Там були знищені нацисти та західна зброя". Пропагандисти продовжують стверджувати, що не завдають ударів по цивільних об’єктах, а якщо і завдають, то це буде виправдано тим, що там було вражено "базу нацистів" або іншу військову мету.

При цьому вони не завжди дотримуються однієї версії та можуть давати багато різних версій. Це робиться для того, щоби все стало "не так однозначно".

Ще один із прийомів, які застосовуються пропагандистами, це маскування своїх джерел під місцевих, наприклад шляхом створення або захоплення телеграм-каналів з географічними назвами, що говорять, на кшталт "Типовий Херсон" і трансляцією в них своїх наративів від імені нібито місцевих жителів.

Як повідомлялося раніше, 10 жовтня під час масштабного ракетного удару по Україні в російських та проросійських пропагандистських каналах пішла інформація про те, що нібито західні дипломати отримали термінову вказівку залишити Київ. Втім, пізніше виявилося, що цей вкид був лише черговою спробою нагнати паніку.