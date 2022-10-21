Союз с Китаем, вечные ценности и расизм – на чем базируется российская пропаганда во время войны с Украиной

РосСМИ активно придумывают фейки об Украине

Агрессия россии направлена не только против Украины, недоимперия продолжает накачивать собственное общество идеями превосходства над остальным миром, а также отдельными частями собственной страны, в чем пропаганде активно помогают официальные СМИ страны-оккупанта. Об этом говорится в анализе, опубликованном на сайте Главкома.

Так, сайт Adme.ru всячески высмеивает западный образ жизни и каноны красоты, мол, звезды Голливуда – это "наколотые ботоксом" люди, для которых главная забота – это пластическая операция или операция по смене пола. Разве может русская культура иметь что-нибудь общее с западной цивилизацией?

Другое дело — Вероника Кастро, главная актриса популярного в позднем СССР сериале "Богатые тоже плачут", поскольку косметикой почти не пользуется, волосы не красит, седину не скрывает, поэтому отвечает российским канонам православной красоты.

Но и внутри рф нет равных прав и возможностей, есть те, кто стоит выше. По нарративам журнала "Сноб" это жители Москвы, ведь своих читателей журнал успокаивает, мол в планах минобороны рф больше нет намерения мобилизовывать жителей Москвы, ведь потребности в наполнении российской армии солдатами закрыты жителями азиатских регионов российской федерации.

Тем самым издание откровенно пропагандирует расизм и шовинизм по отношению к "малым", азиатским народам рф, где жизнь какого-то бурята, тувинца, якута, априори ценится ниже жизни жителя городов европейской части россии, не говоря уже о Москве или Петербурге.

Газета "Ведомости" пытается объяснить своим читателям, что санкции не ухудшат жизнь среднестатистического россиянина, ведь на "нашей стороне Китай", а когда россия и Китай объединят свои экономические усилия, Западу будет тяжело и болезненно.

Сайт ТАСС идет еще дальше и записывает в союзники россии не только Китай, но и Южную Африку, хотя экономика ЮАР полностью зависит от западных технологий и инвестиций, в частности, в аграрной сфере. ТАСС много пишет об Иране и Турции, хотя Иран – прежде всего страна мусульманской политической культуры, а Турция вообще – член НАТО.

А вот "РИА Новости" просто придумывает фейки, пишет о якобы неком "провале западной политики по защите Украины". Работает сайт также с эмоциями россиян, пытаясь изобразить российских солдат героями, жертвующими своей жизнью ради величия россии.