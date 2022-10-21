Союз з Китаєм, вічні цінності та расизм – на чому базується російська пропаганда під час війни з Україною

РосЗМІ активно вигадують фейки про Україну

Агресія рф спрямована не лише проти України, недоімперія продовжує накачувати власне суспільство ідеями переваги над іншим світом, та навіть окремими частинами власної країни, у чому пропаганді активно допомагають офіційні ЗМІ країни-окупанта. Про це йдеться в аналізі, опублікованому на сайті Главком.

Так, сайт Adme.ru всіляко висміює західний спосіб життя та канони краси, мовляв, зірки Голлівуду – це "наколоті ботоксом" люди, для яких головна турбота – це пластична операція або операція зі зміни статі. Хіба може російська культура мати щось спільне з західною цивілізацією?

Інша справа — Вероніка Кастро, головна актриса популярного в пізньому СРСР серіалі "Багаті теж плачуть", оскільки косметикою майже не користується, волосся не фарбує, сивину не приховує, тому відповідає російським канонам православної краси.

Але і в середині рф немає рівних прав та можливостей, є ті, хто стоїть вище. За наративами журналу "Сноб" це мешканці Москви, адже своїх читачів журнал заспокоює, мовляв в планах міноборони рф більше немає наміру мобілізовувати мешканців Москви, адже потреби в наповненні російської армії солдатами закрито мешканцями азійських регіонів російської федерації.

Тим самим видання відверто пропагує расизм та шовінізм по відношенню до "малих", азійських народів рф, де життя якогось бурята, тувінця, якута, апріорі нижче за життя мешканця міст європейської частини рф, не говорячи вже про Москву чи Петербург.

Газета "Відомості" намагається втлумачити своїм читачам, що санкції не погіршать життя середньостатистичного росіянина, адже на "нашому боці Китай", а коли росія та Китай об’єднають свої економічні зусилля, Заходу буде важко та болісно.

Сайт ТАСС йде ще далі та записує в союзники росії не лише Китай, але й Південну Африку, хоча економіка ПАР цілковито залежить від західних технологій та інвестицій, зокрема в аграрній сфері. ТАСС багато пише про Іран і Туреччину, хоча Іран – насамперед країна мусульманської політичної культури, а Туреччина взагалі – член НАТО.

А от "РІА Новості" просто вигадує фейки, пише про нібито якийсь "провал західної політики з захисту України". Працює сайт також із емоціями росіян, намагаючись змалювати російських солдатів героями, які жертвують своїм життям заради величі росії.